¿Cómo preparar tu iPhone para el cambio de sistema operativo que estará disponible hoy?

¿Qué teléfono tenés?

Los nuevos SO no siempre sirven para algunos de los modelos más viejos. En este caso servirá para iPhone 6S y 6S Plus; iPhone SE; iPhone 7 y 7 Plus; iPhone 8 y 8 Plus; iPhone X; iPhone XS, XS Max y XR; iPhone 11, 11 Pro y 11 Pro Max; y iPod Touch 7.

Revisá aplicaciones.

El nuevo sistema operativo probablemente requerirá más espacio; por eso es momento de revisar qué aplicaciones usás y cuáles ya no están en tu radar.También revisá los grupos de WhatsApp y los datos de Instagram y Facebook.

Respaldo.

Hacer un respaldo del teléfono en la computadora (mediante iTunes) o en iCloud (si tenés espacio suficiente) es clave antes de una actualización. En caso de que algo falle en la instalación del nuevo iOS, tus datos estarán a salvo en otro soporte que no sea el teléfono.

Espacio.

Asegurate de tener al menos 5 GB de espacio libre. Eso podés chequearlo en la configuración del teléfono, en el menú de almacenamiento. Allí habrá un detalle del espacio libre y cuánto ocupan las diferentes apps. El sistema operativo ocupa más espacio en general.

Cómo lograrlo.

Podés descargarlo directamente en el teléfono a través de red wifi o en la computadora mediante iTunes. Tené en cuenta que el proceso llevará varios minutos y que el teléfono debe tener al menos la mitad de la batería cargada para completar la instalación.