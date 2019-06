Preparan la vuelta a la Luna y podés ayudar a armar la playlist para los astronautas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mientras el próximo 20 de julio se celebra el 50 aniversario de la misión Apolo 11, que llevó por primera vez al hombre a la Luna, la NASA se prepara para el próximo viaje, que será en el año 2024.

Será un viaje de aproximadamente tres días en el que no faltará una buena lista de canciones para que acompañe a los astronautas.

"Si estuvieras en ese viaje, ¿qué canción favorita pondrías en tu lista de reproducción? ¡Vamos a añadirlo al nuestro!", dice la NASA.



Las personas que quieran proponer sus canciones pueden comunicarse con la NASA a través de Twitter publciando con el hashtag #NASAMoonTunes o pueden enviar las sugerencias a través de este formulario.

Eso sí, hay que seguir algunas reglas:

En primer lugar, las canciones propuestas deben tener el título sí o sí: no aceptarán que envíen las letras o una parte de la misma.



Además, solamente se tomarán en cuenta para integrar la lista las canciones que estén publicadas en los canales oficiales de transmisión de música en ese momento. Por lo tanto, no se pueden enviar canciones que no estén publicadas en sitios como SoundCloud, YouTube, Bandcamp, MixCloud.

La NASA aclara que solo reciben propuestas de canciones a través de las publicaciones en Twitter que lleven el hashtag #NASAMoonTunes y a través de las presentaciones a través del formulario.



Por último, Third Rock Radio tiene la flexibilidad de seleccionar qué canciones se emitirán de la lista propuesta: no hay ningún requisito ni obligación de reproducir ninguna canción específica de la lista de reproducción, y no hay garantía de que cada canción enviada se transmita en vivo, aclaran. e