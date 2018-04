La popularidad de tigres, leones y osos podría ser su perdición, según estudio

Investigadores estadounidenses y franceses analizaron los resultados de encuestas en línea, sitios web de zoológicos, películas de animación y cuestionarios escolares y publicaron un estudio en la revista científica PLOS Biology.



En función de esos datos, los científicos elaboraron una lista de los diez animales más carismáticos: tigres, leones, elefantes, jirafas, leopardos, pandas, jaguares, osos polares, lobos grises y gorilas.



Los investigadores también vieron que casi el 49% de los animales de peluche vendidos en Estados Unidos o Amazon que no eran ositos, eran uno de los 10 animales más carismáticos.



En Francia en 2010 se vendieron 800.000 muñecos "Sophie the giraffe" (Sofía la jirafa), más de ocho veces la cifra de jirafas que viven en África.



El autor principal del estudio, Franck Courchamp, de la Universidad de París, señaló que esos animales son tan populares que crean una "población virtual" en la mente de la gente, que cree que sus poblaciones están mejor de lo que realmente están.



"Sin saberlo, las compañías que usan jirafas, jaguares u osos polares con fines comerciales pueden estar contribuyendo activamente a dar la impresión falsa de que esos animales no están en peligro de extinción ni necesitan conservación", indicó Courchamp.



"La presencia de esos queridos animales en tiendas, el cine, la televisión y en gran variedad de productos confunde al público, haciéndole pensar que están bien", explicó el coautor William Ripple, un profesor de ecología forestal de la Universidad estadounidense de Oregón.



Los investigadores animaron a las compañías que usan a estos animales en sus acciones de marketing a que donen parte de las ganancias a grupos de conservación.