Bajo Poo: cómo cuidar el cabello de los lavados diarios

El lavado diario con productos de belleza convencionales puede resecar el pelo y quitarle brillo. Una de las ventajas de los productos con fórmula ‘bajo poo’ es que permite usarla con mayor frecuencia. Es ideal para aquellas personas que se ven obligadas, ya sea porque van al gimnasio seguido o tienen cabello castigado, a limpiarlo más seguido.



La tendencia, que significa ‘bajo shampoo’, tuvo un crecimiento a nivel mundial en el último año. El movimiento, al que cada vez más personas se suman, tiene como fin utilizar productos para el cabello que no sean agresivos o que no contengan agentes químicos.



Para acompañar esta tendencia, Tresemmé presentó su nueva línea llamada Bajo Poo + Nutrición con el fin de brindar productos para las mujeres que buscan cuidar su pelo.



Tanto el shampoo, como el acondicionador, la crema de limpieza y la crema de tratamiento tienen bajo nivel de sulfato y ph balanceado. Además, tampoco utilizan parabenos y colorantes. Como si eso fuera poco, los productos cuidan de la nutrición del cabello al contener ingredientes botánicos como aceite y agua de coco.

Una de las características distintivas de estos productos es que, al contener menor cantidad de químicos, no produce espuma. Diego Impagliazzo, estilista argentino de TRESemmé, explicó que “el shampoo tiene que tener químicos para que haga espuma, ya que no la producen naturalmente. Los buenos shampoo de hoy no hacen tanta espuma como los de antes porque son naturales y limpian mejor”.



El sulfato ayuda a quitar la oleosidad del cuero cabelludo siempre que se utilice en su justa medida. Es por eso que la nueva línea de TRESemmé es perfecta para las personas que siguen la tendencia ‘bajo poo’ y buscan productos que lo tengan en un nivel bajo.



Bajo Poo + Nutrición es apta para todo tipo de cabellos, pero está ideada especialmente para las mujeres que tiene el pelo seco, castigado y dañado como consecuencia de los tratamientos químicos y decoloraciones. También es perfecto para los cabellos rizados que necesitan estar nutridos. Además, como los productos son menos agresivos, sirven para las que se deben lavar el cabello a diario.



La modelo y conductora uruguaya Victoria Zangaro, embajadora de TRESemmé, es una de las personas que se beneficia con estos productos. "De lunes a viernes tengo peinados diferentes así que tengo que cuidarlo y lavarlo todos los días. Hay que variar y jugar con la imagen de uno, y para eso es importante elegir los mejores productos y cuidar la propia esencia", explicó Zangaro, embajadora de la marca.



Diego Alfonso, estilista de TRESemmé, y la modelo y conductora Victoria Zangaro

Productos

Una de las novedades de la línea Bajo Poo + Nutrición es la crema de limpieza. Contiene tres productos en uno y es recomendada para quienes buscan una rutina de cabello más delicada. Proporciona una limpieza suave y sin daños, y se encarga de barrer la suciedad, acondicionar y controlar el volumen y frizz. Desde TRESemmé recomiendan utilizarlo entre lavados regulares con shampoo y acondicionador.



El segundo producto de la línea que llama la atención, es la crema de tratamiento que se enfoca en darle más nutrición al cabello. Su fórmula está enriquecida con aceite de coco, un ingrediente natural que ha cobrado notoriedad en los últimos meses por su alto nivel de hidratación. Al aplicarla, se aconseja masajear el cabello en el sentido de la raíz hacia las puntas para una mayor absorción del producto. Además, para conseguir aún mejores resultados se debe dejar actuar la crema sobre el cabello unos minutos antes de enjuagar.



En cuanto al shampoo, su baja concentración en sulfato remueve la acumulación de residuos de forma leve y suave. Y el acondicionador, por otro lado, es el complemento perfecto ya que posee aceite y agua de coco que aportan nutrición para dejarlo naturalmente bonito.



La línea fue presentada en el evento Six O’Clock Tea el pasado 6 de enero en el Punta del Este Resort & Spa. TRESemmé formó parte del evento como Hair Sponsor Oficial, con un equipo liderado por Diego Alfonso y Diego Impagliazzo, estilistas oficiales de TRESemmé de Uruguay y Argentina respectivamente. Además, se contó con la participación especial de la modelo Victoria Zangaro.