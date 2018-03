Póliza protegerá al arrecife Mesoamericano, el más grande de las Américas

"Es un ejemplo prometedor: muestra que financiaciones creativas pueden responder a los problemas inminentes que amenazan los ecosistemas marinos, en México como en el mundo", dijo en Cancún Mark Tercek, presidente del grupo ecologista.



Con más de 1.000 km, el arrecife Mesoamericano pasa por las costas caribeñas de Belice, Guatemala, Honduras y México, y una de sus principales amenazas son los huracanes.



Estas fascinantes estructuras orgánicas blanquecinas "pueden perder entre el 20% y 60% después de un huracán categoría 4 o 5", mientras que su desgaste anual por otras causas, como proliferación de algas, y el cambio climático, es del 2% al 6%, según The Nature Conservancy.



La póliza, de la cual no se ofrecieron números, permitirá un desembolso rápido de capitales en caso de huracán u otro evento dañino para el arrecife, dijo el grupo.



También se espera que fortalecerá la resiliencia económica de la región, estimulará la protección del arrecife y promoverá la creación de un nuevo mercado evolutivo para el sector de los seguros, susceptible de ser aplicado en otras regiones y ecosistemas.



Doce millones de turistas vistan el Caribe mexicano cada año, dejando un derrame económico de 9.000 millones de dólares, pero estos beneficios son amenazados por los huracanes y tempestades, dijo a su vez el gobernador de Quintana Roo en el marco de la Cumbre del Océano en el Yucatán mexicano, organizada por la revista inglesa The Economist.



La creación y el diseño de la póliza comenzó hace un año con el apoyo del grupo Innovative Finance de la fundación Rockefeller, basada en Nueva York.



Desde 1980, el 80% de los corales vios del Caribe mexicano desapareció o se degradó bajo el efecto de la proliferación de las algas y la desaparición de herbívoros, entre otras causas, según información de The Nature Conservancy, una organización estadounidense con presencia en más de 72 países.



La Gran Barrera de Coral de Australia, nombrada Patrimonio Mundial por la Unesco en 1981, es el sistema de arrecifes más grande del mundo.