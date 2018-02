¿De a poco o de un día para otro? Estudio revela el mejor método para dejar de fumar

¿Fumas y has intentado sin éxito dejar el cigarrillo? Si es así debes saber que la Universidad de Oxford realizó un estudio para determinar cuál es el mejor método para abandonar el tabaco y no fracasar en el intento, algo que quizá puedas poner a prueba.



Los investigadores reunieron a 700 personas que fumaban 15 cigarrillos al día, pero todos tenían la intención de dejarlos. Por esta razón, los dividieron aleatoriamente en dos grupos: unos lo harían de manera paulatina y los otros de forma abrupta, es decir, de un día para otro.



Eso sí, pasadas dos semanas, todos los participantes debían haber dejado el cigarrillo.



Paralelamente, ambos grupos recibieron consejería, parches de nicotina y terapia de reemplazo, como goma de mascar, pastillas o aerosol bucal con nicotina, según informó Time.



Los voluntarios continuaron siendo monitoreados durante cuatro semanas y luego seis meses después. Y los resultados que obtuvieron los investigadores no dejan de llamar la atención.



Aquellos que dejaron de fumar de forma abrupta, fueron los más exitosos. De hecho, medio año después de haber participado en el estudio, un 22% de los primeros continuaban sin fumar, en comparación con un 15% de los segundos.



Según Nicola Lindson-Hawley, quien dirigió la investigación, las cifras de abandono del cigarrillo de quienes dejaron de a poco, también son "bastante buenas".



Por esta razón, la investigadora ahora planea explorar métodos más eficaces para dejar de fumar gradualmente. "Si hay personas que realmente sienten que no pueden dejar de fumar de forma abrupta, y quieren dejar de fumar gradualmente, aún debemos apoyarlos para que lo hagan", señaló.