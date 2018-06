Plutón tiene dunas que estarían formadas de granos de metano helado

Un equipo internacional de geógrafos, físicos y científicos planetarios analizaron con detalle las imágenes que la sonda de la NASA New Horizons envió del planeta enano en julio de 2015.



Dichas imágenes muestran que en la frontera de la Sputnik Planitia -la planicie helada ubicada al lado oeste de la región de Plutón con forma de corazón- y contra una importante cordillera hay una serie de dunas que se extienden en un área de menos de 75 kilómetros.



Tras un análisis espacial de las dunas y de los vientos cercanos que azotan el planeta, y con el uso de un modelo numérico y espectral, los científicos creen que la sublimación (el proceso que convierte el nitrógeno sólido directamente en gas) produce granos de metano del tamaño de un grano de arena que son liberados al entorno.



Esas partículas son transportadas por los vientos moderados que hay en Plutón, de unos 30 a 40 kilómetros por hora, hasta el borde de la planicie helada, mientras que la cordillera montañosa les proporciona la ubicación ideal para que surja ese tipo de formaciones regulares, indica un comunicado de la británica Universidad de Plymouth.



Los científicos creen que la morfología inalterada de las dunas y su relación con el hielo glacial sugieren que se podrían haber formado durante los últimos 500.000 años o "posiblemente mucho mas recientemente", señala el estudio.



El autor principal de la investigación Matt Telfer, de la Universidad de Plymouth, indicó que, aunque se sabe que cada componente del sistema solar con una atmósfera y una superficie rocosa tiene dunas, el equipo no sabía lo que encontraría en Plutón.



Y sin embargo resulta que la formación de dunas se produce también en el planeta enano, que tiene muy poca atmósfera con una temperatura media en superficie que ronda los 230 grados bajo cero.



La primera vez que el grupo vio las imágenes proporcionadas por New Horizons pensaron que se trataba de dunas, pero "fue realmente sorprendente" porque se sabe que en Plutón no hay mucha atmósfera", explicó en un comunicado Jani Radebaugh de la estadounidense Universidad Brigham Young.



"A pesar de estar 30 veces más lejos del Sol que la Tierra, resulta que Plutón tiene características similares a la Tierra. Nos hemos estado concentrando en lo que está cerca de nosotros, pero también hay una gran cantidad de información en los confines distantes del Sistema Solar", agregó.



Los científicos tienen aún trabajo para explicar cómo fue posible generar la cantidad de sedimentos, el tipo de superficie y los vientos necesarios que permiten la formación de dunas.



El grupo planea ahora seguir sus investigaciones sobre la historia de la dunas de Plutón a través de simulaciones con ordenador, que les permite aumentar sus conocimientos sobre el papel desempeñado por el viento en la geología del planeta enano.