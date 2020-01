Platos para poner el paladar a prueba de vacaciones en el Este

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los chivitos, las hamburguesas, la pesca del día y los helados son las preparaciones más clásicas y pedidas en vacaciones en casi cualquier parte de Uruguay.

Pero para los que quieran explorar un poco y poner a prueba su paladar, en Punta del Este hay varias opciones que, si bien no aparecieron por primera vez esta temporada, son originales y no se consiguen en cualquier lugar.

¿Se animan a probar una sushi burguer?, ¿y un choripán pero con un estilo gourmet? ¿Qué tal salir de lo común y, aunque no sea vegetariano, pedir una hamburguesa de remolacha? Aquí algunas opciones para aquellos a quienes ya se les hizo agua la boca solo con leer.

Sushi burguer: sabores que se potencian.

En Lola Sushi Club (Nexxt Punta del Este, calle 27 casi Gorlero) tienen una hamburguesa muy particular. Leandro Beltrán contó a El País que trajo la idea de Estados Unidos hace un tiempo y, luego de ajustarla un poco, presentó en Uruguay la sushi burguer.

Sushi burguer. Foto: Lola Sushi Club

Explicó que “se trata de una tapa de arroz rebozado en panko –especie de pan rallado japonés– y tiene el mismo formato que el sushi, pero transformado en hamburguesa”.



En la carta, además de otras opciones para picar, Lola Sushi Club ofrece cinco versiones de esta hamburguesa. “La más vendida hoy en día es la California”, detalló Beltrán, que trae dos tapas de arroz rebozadas con panko y fritas, salmón, cebolla caramelizada, queso philadelphia y palta.

Entre las otras opciones hay una que fue pensada especialmente para el verano: la Tropical burguer. Esta es fría, con salmón, queso philadelphia, zanahoria, palta, mango, ciboulette y brunoise. También hay una vegetariana. Todas estas sushi burguers vienen acompañadas con papas rústicas y cuestan alrededor de $ 490.

También hay "choripán gourmet".

Este no es un chorizo al pan cualquiera: es un "Choripán Gourmet". En Beef House Grill (también ubicado en Nexxt Punta del Este) tienen varias alternativas.



Está el denominado Criollito que viene con pan de la casa, lechuga, tomate, salsa criolla y chorizo extra, para $ 190. También tienen el llamado Country que viene con pan de la casa, chorizo extra, chimichurri, papas pay, emulsión de ajo y albahaca, lechuga, rúcula y tomate a $ 230. Luego vienen los más cargados, como el California con pan de la casa, chorizo extra, emulsión de ajo y rúcula, lechuga, cebolla cryspi y tomate a $ 230.

Por último, tienen también uno al que bautizaron Chinwenwencha, que viene con pan de la casa, chorizo extra, emulsión de rúcula y ajo con un toque de barbacoa, cheddar, huevo, papas pay, panceta y jamón. Su precio es $300.

Chivito en una versión diferente.

Si hay un pescado que está en todas las cartas es el salmón, que sigue siendo uno de los más pedidos a pesar de las críticas que recibe por ser una especie que Uruguay debe importar, entre otras cosas. Está presente en sushi, ensaladas y más.



Pero en la zona del puerto de Punta del Este hay un lugar que lo usa para hacer su propia versión del clásico chivito uruguayo.

El tradicional Chivito en su versión con salmón. Foto: Rosana Decima

En Ártico Fast Sea Food (ubicado en el puerto de Punta del Este, entre la calle El Trinquete y la escollera) hacen un "chivipez" y una de las opciones viene con salmón. Lleva lechuga, tomate, queso cheddar fundido, alioli y cebolla caramelizada. El precio es de $ 495.

Açaí, como en Brasil pero en Uruguay.

El açaí, tan típico de Brasil, no es tan fácil de encontrar en Uruguay. En algunos lugares lo ofrecen, pero no es que se dediquen 100% a este producto. Sin embargo, en Punta del Este hay un local que sí: Açaí Point (ubicado en la calle 29 y Gorlero) ofrece una preparación que realmente no tiene nada que envidiarle al que sirven en el país norteño.

Bowl de açaí. Foto: Rosana Decima

Este es açaí puro, sin agregados de azúcar o conservantes, orgánico y gluten free (además tienen una granola también sin gluten), con cero de lactosa.

Los precios varían desde $ 250 hasta $ 350. Entre las distintas opciones hay bowls de 350 ml y de 500 ml que vienen con granola, banana, frutilla y miel y también lo que llaman Carioca, que es el açaí con granola aparte, y también hay en dos tamaños, uno de 300 ml y otro de 500 ml.



También tienen licuados con o sin açaí, que pueden venir con banana, frutilla, ananá y jugo de naranja. Conscientes de la importancia que tiene que todos pongamos un granito de arena para cuidar el medio ambiente, este local utiliza vasos y cucharas compostables para servir las preparaciones.

"Cookie monster": más que galletas y helado.

Las galletas o “cookies” de Le Petit Glacier (calle 25 y Gorlero) se ayudan del helado artesanal que en este local hacen para convertirse en un sandwich delicioso. O alfajor. O helado con cookies. El nombre da igual, porque lo importante es probarlo.

Funciona de la siguiente manera: el cliente elige las galletas que más le gustan entre vainilla, vainilla con chispas de chocolate, chocolate y otras de vainilla rellenas con Nutella.

La "cookie monster" de Le Petit Glacier. Foto: Rosana Decima

Luego, esta galleta puede ir arriba y abajo, como si formara un alfajor con helado en el medio, o se le puede poner solamente una. Se presenta con un barquillo y grageas de colores o diferentes toppings.



El precio varía según si se elige una galleta o dos o con agregados como puede ser crema chantilly, dulce de leche, etc. Pero las opciones base rondan los $200.