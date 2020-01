Pilar Sordo: "En la pareja interna está la clave"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una periodista de este diario la bautizó “la gurú de Latinoamérica” y, si bien al principio se resistió al mote, finalmente lo aceptó al ver que así empezaron a recibirla en la región. “Fue una periodista a la que le tengo que haber caído increíble, que me tiene que haber querido mucho”, señaló entre risas Pilar Sordo (54 años) desde una muy calurosa Santiago de Chile que se aprestaba a abandonar para viajar a Punta del Este, donde hoy brindará la conferencia Mujeres de hoy: Tú decides que tus sueños se hagan realidad.

La más famosa psicóloga, conferencista y autora de libros chilena de esta era dialogó con El País sobre el contenido de su charla en EnjoyLive y anunció el tema de su próximo libro, cuyo nombre no lo sabe aún ni la editorial pero que ya tiene pronto para sacar a la venta. Adelantó que se ocupará de las principales preguntas que la gente le ha hecho a lo largo de su trayectoria, en particular, las que tienen que ver con las relaciones tóxicas.

-¿Cómo surgió Mujeres de hoy?

-Mi curiosidad, que es patológica, me hizo empezar a investigar cómo le llegaban a una mujer común, una mujer de Treinta y Tres que está tomando mate en su casa, los mensajes de las marchas de la mujer. Lo primero de lo que me di cuenta es que había mucha diferencia dependiendo de la edad de la mujer y del hombre. A mayor edad, la sensación era como de alegría en relación a las generaciones que venían, pero tenían la sensación de que eso no les iba a tocar a ellas o a ellos como cambios estructurales de la vida. Se asumían muy viejos para deconstruir todo lo que había que deconstruir. Y a menor edad ya pensaban que lo podían incluir dentro de sus historias de vida y formas de ver la realidad. Eso me pareció súper injusto, que las mujeres de 50 y tanto no pudieran deconstruir un montón de cosas que hicieran que los 50 años de vida que les quedan, si es que vamos a vivir más de 100, los pudieran vivir distinto. Después de estudiar mucho, mucho, mucho el tema, porque también me tuve que deconstruir yo en ese camino, diseñé esta conferencia que en realidad es un viaje.

-¿En qué consiste ese viaje?

-Yo invito a la gente a que se suba a un tren. Las condiciones son que tienen que disfrutar del viaje y no pueden juzgarse. Cada concepto que les voy a mostrar se vive en un vagón de ese tren y para pasar al siguiente hay que aprobar el vagón anterior. Los cinco primeros conceptos son trabajos interiores, de uno, donde ni siquiera he hablado con otro ser humano. Tienen que ver con cambiar la relación que tenemos con el cuerpo; desarrollar pareja interna, que es el concepto más importante del estudio; encontrar el enemigo interno; desarrollar amor propio; encontrar la mejor versión, y los mandatos. Recién ahí yo los saco del tren privado para entrar a un tren colectivo, que es donde nos encontramos para intentar vivir una relación más equitativa, más justa.



-¿Cómo viene resultando ese viaje en tren?

-Es muy divertido, la gente se ríe mucho. Debe de ser una de las conferencias que entrega más información. Siempre a los más viejos les digo que lleven cuaderno y lápiz, y a los más jóvenes que vayan con el celular con batería porque, si bien no se puede grabar, van a tener que anotar… mucho. Como van a salir de la charla sin haber aprobado ningún vagón, la idea es que los trabajen en sus casas.

-¿La gente toma nota en las conferencias?

-En esta, mucha, mucha, mucha. Como tienen que seguirlo trabajando después, yo hago la figura ficticia de que vamos aprobando cada vagón para avanzar con la conferencia. La gente me dice “yo salí de la conferencia sin tener ni aprobado el vagón uno”.

-¿Por qué el desarrollo de la pareja interna es el concepto más importante del estudio?

-Tiene que ver con aprender a relacionarme conmigo misma: mimar a Pilar Sordo, cuidarla, preguntarle por qué se comió un chocolate si había prometido no hacerlo, consolarla cuando esté triste, enojarme con ella cuando no esté haciendo las cosas que tiene que hacer… El concepto es fundamental porque si no se desarrolla es imposible desarrollar amor propio y es imposible, por ejemplo, evitar la violencia de género. A mayor pareja interna, mejor elección de pareja; a mayor pareja interna, menos violencia; a mayor pareja interna, menos establezco relaciones que vayan a ser determinadas por la necesidad, por la carencia, por el apego y por el control, que es la definición de amor que tenemos en América Latina. El modelo judeocristiano define el amor asociado al sufrimiento y probamos que amamos en la medida de que somos capaces de aguantar. En eso tienen culpa Televisa, Venevisión, Disney… Pero hoy la gente está más consciente de que no quiere eso para una relación de pareja.



-¿La conferencia es para hombres y mujeres?

-Necesito que vayan los hombres porque sino me dejan la mitad de la investigación afuera. Se llama Mujeres de hoy porque nosotras hemos visibilizado el cambio, pero no porque no estén incluidos los hombres. Los hombres tienen que pasar por los mismos vagones que pasamos nosotras, yo diría más que nunca.



-¿Los hombres no han visibilizado el cambio?

-No, nosotras somos las que hemos empezado a expresar una toma de conciencia. Creo que los hombres están atrás en ese proceso.

-¿Y qué necesitarían para avanzar?

-Empezar a asumir que esto también les corresponde a ellos. Que no se trata de un tema de mujeres, sino de todos. Que el feminismo no es contrario, antónimo al machismo, sino que es un movimiento distinto que pretende una sociedad mucho más justa, más equitativa, más digna entre los dos. Y para eso los dos y todas las opciones sexuales alternas tenemos que convivir en forma normal y armoniosa, sin ningún tipo de discriminación, sin ningún tipo de juicio, donde los sueldos sean iguales para mujeres y hombres en el mismo cargo, donde las pensiones sean iguales, donde no nos castiguen por la maternidad en los seguros sociales. Mi trabajo en esta conferencia es justamente bajar el tema a nivel individual, algo que yo siento que no está ocurriendo. Hay un discurso colectivo súper congruente, súper positivo, súper sano y maravilloso, pero que no sé cómo me llega a mí mientras estoy haciendo pastas en mi casa. Entonces este trabajo va depositado directo al mundo privado, íntimo de cada persona, sin ni siquiera haber hablado con otro antes.



-¿Cuánto tiempo de investigación le lleva cada charla? ¿Cuál es la próxima?

-Esta me llevó dos años y medio, casi tres. Ahora acabo de terminar un libro. El nombre no se lo he dicho ni a la editorial. Trata sobre los temas que la gente más me pregunta. Toma las preguntas más típicas o con más alto rating en todos estos años de conferencias en América Latina y las mayores inquietudes de la gente respecto a lo psicológico.

-¿Cuáles son los temas que más preocupan?

-La pregunta de más alto rating es la que tiene que ver con las relaciones tóxicas, sea con los padres, con los hijos, con los hermanos, con los amigos, con la pareja. Después viene el tema de los hijos adolescentes, el de los duelos y el de las pérdidas. También preguntan por América Latina en relación a lo que ha ido pasando con la inestabilidad que cada país tiene… hay de todo un poco. Fue un libro muy complejo de hacer.

-Volviendo a Mujeres de hoy, ¿cómo podría definir esta conferencia en pocas palabras?

-Es un llamado a todo ser humano: el que tenga ganas de crecer un poquitito y de aprender a mirarse a sí mismo; el que quiera modificar o no quiera modificar mucho. Si la tengo que resumir en una sola frase, es una invitación al crecimiento personal. Yo empecé a aplicar todos los conceptos de los vagones todos los días y es muy lindo lo que pasa. Puedo dar testimonio que funciona. Les va a gustar, es un lindo descubrimiento personal.

-¿Hay tiempo para la charla posterior?

-Sí, siempre me quedo escuchando. Es más lo que me cuentan que lo que me preguntan. Estoy para firmar un libro, para sacar la foto. Yo manejo mi Instagram y ahí me preguntan de todo; el Facebook lo maneja un equipo de trabajo y está el canal de YouTube. No tengo Twitter.

-Esta charla ya se ha presentado en varios lugares de Uruguay, ¿cómo ha sido la repercusión hasta ahora?

-La recepción es preciosa, con unos silencios sepulcrales y unas carcajadas maravillosas.