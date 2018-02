Estar de pie unas horas puede ayudar a perder peso

Las conclusiones de esta investigación se publican en la European Journal of Preventive Cardiology, en un estudio liderado por el mexicano Francisco López-Jiménez, jefe de la sección de Cardiología Preventiva de la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota (EEUU).



Este trabajo examinó, en concreto, si estar de pie quema más calorías que estar sentado, según sendas notas de la Sociedad Europea de Cardiología y Clínica Mayo.



Para ello, los investigadores, entre los que también se encuentra una científica del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, analizaron los resultados de 46 estudios con 1.184 participantes.



Los trabajos examinados fueron de distintas poblaciones y no limitados a personas con obesidad: su peso medio era de 65 kilogramos, la edad media de 33 años y un 60 por ciento hombres.



Los científicos hallaron que estar de pie quema 0,15 kilocalorías por minuto más que estar sentado; así, si una persona de 65 kilos está seis horas de pie al día gastaría 54 kilocalorías adicionales por jornada.



Suponiendo que la ingesta de alimentos no aumente, esto equivaldría a 2,5 kilogramos en un año y 10 kilogramos en cuatro años, detallan los autores del estudio.



"De pie no solo se queman más calorías, sino que también la actividad muscular está relacionada con menores tasas de ataques cardíacos, apoplejías y diabetes", resume López-Jiménez, quien apunta: los beneficios de estar de pie podrían ir más allá del control de peso.



Estos beneficios -estar de pie y perder peso- podrían ser aún mayores que lo aquí detallado: los participantes, al estar de pie, se quedaron quietos, mientras que en la vida real la gente cuando se levanta de la silla hace pequeños movimientos.



"Nuestros resultados pueden estar subestimados porque cuando las personas se ponen de pie tienden a hacer movimientos espontáneos como balancearse de un pie a otro, dando pequeños pasos hacia delante o detrás".



El trabajo también halló que las calorías quemadas por los hombres son el doble que las de las mujeres; López-Jiménez explicó a Efe vía correo electrónico que seguramente esto se debe al tamaño de los hombres que generalmente es mayor, junto con una mayor masa muscular (ambos determinan la cantidad de calorías que se queman).



Este estudio constata los beneficios que tiene el estar de pie -seis horas- en comparación con estar sentado, pero aún es necesaria más investigación para demostrar si reemplazar la silla con el estar de pie es del todo efectivo y para comprobar si estar de pie durante largos períodos tiene implicaciones a largo plazo para la salud.



Las consecuencias aún no se conocen, apuntó el investigador mexicano, quien agregó: existe el riesgo potencial de varices o insuficiencia venosa, mareos e incluso desmayos debido a estar parado sin moverse y posiblemente dolores articulares.



"Sin embargo, en la vida real una persona que está de pie más tiempo tiende a moverse más que la que está sentada, por lo que no creo que aparezcan esos riesgos potenciales, que además se compensarán al moverse durante el día".