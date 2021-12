Pidió pollo frito y encontró la cabeza de una gallina rebozada adentro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cuando Gabrielle hizo su pedido de pollo frito nunca imaginó lo que encontraría dentro del paquete. Con entusiasmo llamó a un restaurante de Twickenham, Inglaterra, y pidió un balde de alitas de pollo. Sin embargo, cuando lo recibió en su casa se topó con un visitante inesperado: mezclado entre las piezas rebosadas se encontraba la cabeza de una gallina.

Al notarlo -además de asquearse por lo que estaba viendo- acudió a una aplicación donde calificó negativamente al restaurante y contó lo que le había pasado. “Encontré una cabeza de pollo frita en mi comida, no me envíes el resto”, reclamó la usuaria acompañando su queja con luna de las calificaciones más bajas que se le pudo dar al local: dos estrellas.



El hecho hubiera pasado desapercibido de no ser por la cuenta @TakeAwayTrauma que se dedica a repostear, en Instagram y Twitter, este tipo de comentarios y quejas de los clientes de restaurantes. Si bien a veces acompaña con imágenes, las normativas de Instagram no le permitieron mostrar la cabeza de gallina rebosada.



Pero sí lo pudo hacer en Twitter, donde incluso mencionó a Kentucky Fried Chicken (KFC) para que se enteraran de lo que había sucedido. Si bien la publicación no logró un gran alcance el equipo de comunicación de la empresa se contactó casi de inmediato con los usuarios y emitió un comunicado pidiendo disculpas.

El comunicado, si bien estuvo dirigido a quienes manejan la cuenta @TakeAwayTrauma, aclaró qué fue lo que pasó con Gabrielle y cómo se solucionó el inconveniente que habían tenido. “Probablemente la más generosa review de dos estrellas de todos los tiempos”, titularon el anuncio.



“Honestamente, wow. Estamos realmente sorprendidos por esta foto. Desconcertados también. Es shockeante. Tan pronto como lo vimos, nos pusimos en contacto con Just Eat [la empresa de delivery] e investigamos. Pero simplemente servimos pollo de verdad y estamos orgullosos de ello. Tenemos estrictas normas de chequeo para nuestros proveedores y socios, antes de que nuestros equipos preparen todo cuidadosamente en nuestros restaurantes”, comenzaron.



“Pero es verdad que los mejores planes pueden -en extrañas ocasiones- fallar. Y esta es una increíblemente rara. Es una que hemos tomado seriamente y ya implementamos serias medidas para con nuestros proveedores, así como reentrenamos a nuestros equipos para evitar que esto pueda volver a ocurrir”, ampliaron.



“Por último, lo que importa es que Gabrielle debería haber tenido una gran experiencia en KFC y no la tuvo. Nos pusimos en contacto con ella y aceptó algunos productos KFC gratis. Además, la invitamos a ella y a su familia para que venga y conozca a nuestro equipo, vea nuestro proceso productivo ella misma y sienta confianza para la próxima vez que coma con nosotros”, concluyeron en el comunicado.

Antes de dar el tema por terminado, bromearon con la cuenta que viralizó el hecho y cerraron con un chiste y una chicana. “Enfrentémoslo, nadie quiere aparecer en @TakeAwayTrauma (sin ofender, muchachos). Esperamos que Gabrielle vuelva para dejarnos una review de cinco estrellas pronto”.