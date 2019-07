En Perú es fiesta patria: tres comidas para viajar a través de los sabores

Hoy domingo 28 de julio se conmemora el aniversario de la independencia de Perú y en el país del pisco y el ceviche se realizan varias actividades protocolares por estas horas. Pero los eventos para celebrar la fecha se realizan en varias partes del mundo, como en nuestro país, por ejemplo, donde tuvo lugar desde el 24 al 27 de julio el Festival de Comida Peruana.

El chef de Sheraton Lima Hotel & Convention Center, Michael Arteta, logró que desde las mesas del restaurante “Las Carretas” del Sheraton Montevideo Hotel los comensales viajaran por unas horas a su tierra, a través de los sabores.

En la carta se incluyeron preparaciones típicas peruanas, entre las que seleccionamos tres para contar curiosidades y parte de la historia que hoy se celebra.

La causa rellena es uno de los platos más tradicionales de la gastronomía peruana y se hace a base de puré de papas y ají. ¿Por qué se llama así? El chef peruano Gastón Acurio detalló tiempo atrás que "cuenta la historia que en la guerra con Chile, la resistencia de Lima, atrincherada en sus distintos reductos era apoyada día a día por valerosas mujeres que salían a las calles a recaudar fondos vendiendo viandas de comida, entre ellas unas papas machadas con aji, bajo el lema ´Por la causa limeña´. Otros discrepan al afirmar que la causa ya se sirvió en tiempos de la independencia con San Martín; incluso dicen que Ricardo Palma hace referencia a pregoneros que ofrecían en el siglo 19 la rica causa trujillana. Lo cierto es que la causa aparece ya en varios recetarios antiguos solo que difiere mucho de la receta que hoy todos conocemos. De hecho, la primera causa que hemos encontrado no solo no llevaba relleno, sino que ademas no llevaba limón sino naranja agria, el mismo cítrico que se usaba en aquella época para el ceviche".

Pisco Sour

El cóctel nacional

El Pisco Sour, realizado a base de pisco y jugo es considerado una de las bebidas más tradicionales de Perú, a pesar de que la disputa con Chile por el pisco data de años.



José Moquillaza, productor de pisco y embajador de la Marca Perú, dijo tiempo atrás a El Comercio que el pisco es una bebida única porque "siendo un aguardiente de vino, al contrario de lo que sucede con el coñac y el armañac, no reposa en barricas sino directamente en tanques. Es una bebida blanca, brillante, transparente, a la que le puedes ver el alma a través de una copa. Además, solo se destila una vez. Otros destilados como el vodka o el gin pasan por diferentes destilaciones; el pisco, no. Su destilación es única y va directo a grado final, no hay corrección de su grado alcohólico con agua destilada, es decir, no se hidrata, es puro vino. Esta singularidad le da mucho valor, valor que hemos heredado y debemos preservar".