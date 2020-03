Perros y gatos: ¿qué se sabe sobre el coronavius y las mascotas hasta ahora?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La cepa covid-19 del coronavirus es nueva y por tanto son pocos los estudios y las certezas que hay al respecto a nivel médico y científico. Es por eso que muchas de las dudas que surgen no tienen una respuesta cien por ciento certera, aunque sí "casi confirmadas".

Esto ocurre a la hora de consultar qué pasa con las mascotas y el virus que avanza rápidamente en todo el mundo. ¿Pueden contagiar a los humanos?, y a la inversa ¿los humanos las pueden contagiar?

Para la primera consulta hay una respuesta de la mano de la Organización Mundial de la Salud (OMS): "hasta la fecha no hay pruebas de que un perro, un gato o cualquier mascota pueda transmitir la covid-19".



Esta cepa se propaga principalmente a través de "las gotículas producidas por una persona infectada al toser, estornudar o hablar", agrega la organización.



Lo que sí se sabe es que el virus puede vivir en superficies y en objetos, si bien no hay una conclusión determinada sobre cuánto tiempo pueden mantenerse. Es por esto que de la misma manera en que el coronavirus puede quedar sobre una mesada, lo mismo puede ocurrir en la superficie de un perro o un gato, lo que no implica que el animal esté infectado.



“La evidencia actual sugiere que los perros no tienen más riesgo de propagar (el coronavirus) que los objetos inanimados como las manijas de las puertas”, escribió Sheila McClelland, fundadora de la organización Lifelong Animal Protection Charity (LAP) con sede en Hong Kong, en una carta a las autoridades de Hong Kong, que difundió CNN.



De todas maneras se sugiere mantener una buena higiene para evitar cualquier tipo de exposición al contagio, lo que implica una buena higiene de las manos así como evitar tocarse la cara.

¿ Y qué sucede a la inversa? Sí está probado que los animales pueden contagiarse de coronavirus, sin embargo se trata de una cepa diferente a la del nuevo coronavirus covid-19.



Los especialistas en sanidad animal explicaron que el coronavirus felino y el que afecta a los perros son genéticamente diferentes al coronavirus (SARS-CoV-2) causante de la covid-19, informó el medio español El Mundo.



Por otra parte el medio indicó que "con los datos científicos de que se dispone actualmente, no hay ninguna evidencia de que los animales domésticos puedan desarrollar la enfermedad, ni siquiera que puedan infectarse con el virus", en base a lo establecido por el Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona (COVB).



"Los perros y los gatos pueden sufrir enfermedades producidas por otros tipos de coronavirus, y estos no afectan al ser humano", agregaron.