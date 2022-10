Se fue antes del trabajo sin permiso para viajar y en el avión se llevó una sorpresa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Era muy poco probable que la descubrieran, pero así fue. Una joven adelantó unas horas sus vacaciones y se “escapó” de su trabajo, mientras pensaba que nadie lo notaría. Pero en el avión, unos instantes antes del despegue, sucedió algo muy inesperado. La mujer compartió su anécdota en TikTok y se volvió viral en apenas dos días.

La chica subió al avión, para comenzar con sus días de descanso alejada del ambiente laboral. Dado que su jornada laboral aún no había terminado, se fue antes del trabajo sin avisar a su jefe, según consignó El Heraldo de México. Ya en su asiento, la mujer observó la pista desde su ventana. Pero cuando se giró hacia el pasillo, recibió una sorpresa inesperada: su jefe estaba ahí.

“Cuando te escapas y te encontrás a tu jefe en el mismo vuelo. Me descubrieron”, describió la usuaria. Y agregó: “Tantos vuelos que hay...”. En el video que compartió a través de su cuenta de TikTok, que acumuló en tan solo dos días más de 10 millones de reproducciones, se observa al hombre parado entre las filas de asientos, con una expresión de estupefacción en el rostro.



Instantes después, el empleador comenzó a sonreír ante la incredulidad del momento, mientras le hizo señas de advertencia con el dedo índice. Además, la tiktoker acompañó el divertido momento con un audio mítico de la serie animada Bob Esponja.

Los usuarios de la red social se hicieron eco del divertido momento. “Atrapada”, “sos el 1% de probabilidad del que siempre se habla”, “espero que tu excusa para faltar no fuera que estabas enferma” o “gracioso, pero no de divertido, sino de raro”, fueron algunos de los comentarios que plasmaron en la publicación viral. Otro especuló sobre los motivos de su jefe en el avión: “Esa mirada dice que él tampoco pidió permiso a recursos humanos”.



Además, algunos aprovecharon para relatar sus experiencias similares. “Me fui a otra ciudad con el mejor amigo de mi novio y nos vio mi suegro”, compartió una usuaria. “Falté por ‘problemas personales’ y me encontré a varias de mis alumnas en el concierto de Harry Styles”, afirmó otro.