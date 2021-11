El Pentágono crea una oficina para recopilar y analizar toda la información sobre ovnis

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Pentágono anunció la creación de una oficina para recopilar y analizar toda la información sobre objetos voladores no identificados (OVNIS) observados por las distintas ramas de las fuerzas militares estadounidenses.

Este "grupo de sincronización sobre la identificación y gestión de objetos aéreos" o AOIMSG, según sus siglas en inglés, sustituye a la "célula de trabajo sobre fenómenos aéreos no identificados" creada en agosto de 2020 y luego confiada a la Armada de Estados Unidos, anunció el Departamento de Defensa en un comunicado la noche del martes.

La nueva oficina queda bajo la responsabilidad del subsecretario de Defensa a cargo de Inteligencia y Seguridad, señal de que para las fuerzas estadounidenses los "fenómenos aéreos no identificados" no provienen de hombrecitos verdes sino de adversarios muy reales de Estados Unidos.



Washington está particularmente preocupado por las capacidades de espionaje de China que utiliza drones u otros medios aéreos.



El futuro director de la AOIMSG, aún no designado, sincronizará las actividades en esta área y los servicios de inteligencia estadounidenses.



El Pentágono publicó tres videos el año pasado tomados por pilotos de la Armada, uno en noviembre de 2004 y los otros dos en enero de 2015, que muestran encuentros con "fenómenos aéreos no identificados".

En uno, se aprecia un objeto alargado que se mueve rápidamente y que, pocos segundos después de ser detectado por los sensores de la aeronave de la Armada, desaparece tras una repentina aceleración.



En el otro video, se distingue un objeto por encima de las nubes y el piloto se pregunta si se trata de un dron.