En peligro de extinción y fuera de su hábitat: apareció un oso hormiguero en La Pedrera

En la mañana de ayer miércoles apareció en una playa de La Pedrera (Rocha) un Tamanduá tetradactyla, más conocido como oso hormiguero u oso melero. El acontecimiento se viralizó luego de que la aparición fuera filmada por Juan Pablo "Harry" Silva, dueño de un comercio en la costa, que lo encontró y lo protegió de sus perros, informó La Paloma Hoy.



La visita del oso hormiguero a la playa causó sorpresa entre todas las personas que vieron el video ya que el animal está lejos de ser una especie costera. Su hábitat natural está más al norte del país, especialmente en los departamentos de Cerro Largo y Treinta y Tres, donde predominan los bosques.

En este caso se trata de una especie nativa, informó a El País Ana Laura Mello, jefa del departamento de control de especies y bioseguridad de la Direccion Nacional de Medio Ambiente (Dinama).



Mello indicó que a nivel mundial es una especie que no está amenazada, sin embargo en Uruguay está en peligro de extinción. Incluso una de las zonas en las que son más frecuentes -la Quebrada de los Cuervos- está dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.



Este animal es un insectívoro y por tanto se alimenta únicamente de insectos. En este caso, como indica su nombre, son las hormigas y las termitas las bases de su dieta.



El Tamanduá -que hasta el momento no fue localizado- no es un animal peligroso ya que no ataca a las personas o animales que se encuentren cerca, explicó a El País Enrique González, encargado de mamíferos del Museo de Historia Natural. Sin embargo tienen unas garras que utilizan para romper los termiteros (de aproximadamente 7 centímetros de largo) y por lo tanto pueden causar heridas profundas para intentar defenderse.

Esta no es la primera vez que aparece un Tamanduá en Rocha. González indicó que hace diez años se encontró uno en el departamento pero más hacia el norte, expresó.



Hay varias hipótesis para explicar cómo llegó el animal hasta la playa rochense. Una de ellas es que alguien lo haya capturado en algún departamento del norte y lo haya soltado ya en Rocha. Otra apunta a que alguien lo tuviera como mascota y que en determinado momento se haya escapado.



Esta teoría, indicó Mello, se refuerza con las imágenes del video ya que el animal si bien estaba asustado mostraba cierta familiaridad con las personas. Tener a esta especie como mascota, aclaró, está legalmente prohibido.

Entonces, ¿qué hacer en caso de encontrarlo? Mello fue enfática al afirmar que en estos casos lo mejor es no acercarse ni mucho menos intentar capturarlo. Esta recomendación aplica para todos los animales extraños que se encuentren en lugares poco usuales para ellos.



"Lo que pedimos es que si llegan a verlo o a cualquier otro animal nos llamen al 29170710 interno 8056", indicó Mello y agregó que en ese caso se enviará personal autorizado para capturarlo.