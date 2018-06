Patricia Lanzani: "La cultura patriarcal está más arraigada en el interior"

Femicidio. Esa palabra que cada vez escuchamos más. Porque pasaron cinco meses del año y ya van al menos 16 asesinadas. Y aunque cada vez se hable más abierta y profundamente del tema, todavía buena parte de la población no sabe exactamente de qué se trata.

"No toda muerte de una mujer es un femicidio. La diferencia de un homicidio y un femicidio es el motivo", explicó a El País la directora de la Unidad de Género de la Fiscalía General de la Nación, la abogada y fiscal Patricia Lanzani.

"Cuando nos enfrentamos al caso de un crimen lo que tenemos que hacer es pararnos frente al hecho y comprender todo lo que sucedió alrededor de ese asesinato. Así llegaremos a la figura del femicidio", indicó la jerarca.

Además, sostuvo que con el femicidio se da una situación similar a lo que sucedía con las víctimas de violencia doméstica: "No es lo mismo y hay que marcar la diferencia. En el pasado, una parte de la población se preguntaba por qué debía existir una Ley de Violencia Doméstica, si ya existía la figura de las lesiones. La cuestión está en que no es lo mismo que te dé una paliza un ladrón para robarte en la calle, que tu esposo, padre o hermano; hay que comprender las secuelas psicológicas que deja un hecho de esta magnitud en un caso o en el otro".

Normalmente, explicó la fiscal, en estos casos existen situaciones de abusos y de violencia previa que luego se desencadenan en un asesinato.

De acuerdo con Lanzani, hay un problema cultural que va más allá de lo que pueda hacer la ley: "Es una cuestión de educación, es más profundo que llegar a la Justicia, cuando se llega a esta instancia quiere decir que todos los otros métodos fracasaron", aseguró.

Las acciones coordinadas entre organismos educativos, salud y la información en los hogares es clave para la reducción de la violencia de género y los femicidios, destacó.

Interior.

De los 18 femicidios que tiene contabilizados la fiscalía general de la Nación, solo uno ocurrió en Montevideo. Esto no es algo que haya que perder de vista.

"La violencia de género es un tema de cultura patricarcal. Socialmente los roles del hombre y la mujer están estereotipados: las mujeres se dedican a ciertas cosas y el hombre a otras. Cuando no se cumple con esos roles, donde el hombre ejerce el poder sobre la mujer hay una actitud de intentar encausarla hacia lo que la cultura patriarcal dicta. Así surgen los casos de violencia de género y femicidio", afirmó Lanzani.

Respecto a la situación espacial, la fiscal especializada en género, analizó: "En el interior está mucho más arraigada toda la cultura patriarcal. Aún se mantienen muchas de las situaciones en que las mujeres no pueden tomar decisiones propias en la casa. A eso se le suma que tienen menos autonomía que en Montevideo, donde hay más información, centros de atención especializada y acceso a la Justicia".

"La mujer rural está muy aislada y ese aislamiento provoca que no puedan acceder a información, a la Justicia y a formas de protección. Además, si a esto le sumamos que en general el hombre de campo siempre tiene armas de fuego o armas blancas, la combinación hace que se den más femicidios", agregó Lanzani.

Las cifras.

A fin de junio de 2017 hubo 17 femicidios; este año, a fines de mayo la Unidad de género de la Fiscalía General de la Nación ya lleva contabilizados 18, aunque no todos son estrictamente femicidios.

En tanto, sobre las formas en las que se perpetúan los femicidios, en la mayoría de los casos hay armas de fuego involucradas, algo que genera sorpresa: "En 2017 en la mayoría de los casos de femicidio el arma utilizada fue el arma de fuego. Incluso, el año pasado llegó al país un especialista español que se mostró muy sorprendido porque los datos de armas de fuego de Uruguay superaban incluso los de España", aseguró la magistrada.

Respecto a la situación respecto a otros países, la fiscal explicó que depende con qué lugar se compare. E indicó que Uruguay, de acuerdo a su población, tiene un índice alto de femicidios.

No obstante, señaló que es "importante decir que hay mayor información. Hubo un gran avance y las mujeres se animan a denunciar".

En la Unidad de Género de la Fiscalía General de la Nación, trabajan únicamente dos personas: la abogada y fiscal, Patricia Lanzani, y la estudiante de psicología, Sandra Mazurkiewicz, quien realiza tareas de administración. En tanto, en el Centro de Capacitación cuentan con el apoyo de Mariela Saettone.

La Fiscalía integra distintos organismos contra la violencia de género y trata de personas, así como una organización internacional.

La Unidad se encarga de apoyar al fiscal de Corte y otros fiscales en casos donde el género aparece en los casos. Además, se trabaja en la capacitación de funcionarios del Poder Judicial y de otros organismo. Por otro lado, esta Unidad se apoya fuertemente en la difusión de información sobre violencia de género y femicidios a la población a través de folletería.

INFORMACIÓN ÚTIL

Violencia doméstica

Línea para asistencia a víctimas de violencia doméstica:



Desde una línea fija 08004141

Desde celulares *4141



El servicio es gratuito, confidencial y anónimo y la llamada no queda registrada en la factura. En función de la situación y la demanda planteada se deriva a la persona a servicios y recursos públicos o privados especializados.

Horarios: Lunes a viernes de 8:00 a 24:00hs , sábados y domingos de 8:00 a 20:00hs.



¿Qué hacer ante una situación de violencia? (Red Uruguaya de violencia doméstica)



• Hablalo con personas de tu confianza: familiares, amigas/os, vecinas/os.

• Si decidís hacer una denuncia policial buscá antes el asesoramiento y apoyo de los servicios especializados en violencia doméstica que te dan el Estado y las organizaciones civiles.

• Irte de tu casa porque te maltratan no es abandono de hogar. Si decidís hacerlo dejá una constancia en la Seccional Policial.

• Si estás lastimado, recurrí a cualquier centro asistencial, policlínica o emergencia móvil y pedí un certificado por las lesiones constatadas.

• Evitá estar solo cuando percibas que pueden agredirte.

• Alertá a alguna vecina/o para que pueda ayudarte. Dejá alguna ventana abierta y la puerta sin llave.

• Si el agresor ya no vive en tu casa, no le abras la puerta y si insiste llamá al 911.

• Cuando visite a tus hijos/as evitar estar solo

• Cambiar las rutinas si te persiguen.

• Pedí que te acompañen al salir del trabajo, fijate si el agresor se encuentra en las cercanías para evitarlo y/o llamar a la policía.