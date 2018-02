¿Qué pasaría si no usaras Whatsapp por un año?

WhatsApp se ha vuelto en una plataforma indispensable para millones de personas porque les permite estar comunicados las 24 horas del día. Pero, ¿cómo sería estar un año sin esta red social?, lo lógico sería que pierdas contacto con un montón de personas.



Eso mismo fue lo que publicó Knut Traisbach en The Guardian, quien dio detalles sobre su ‘appstinencia’ y lo que vivió tras eliminar WhatsApp de su móvil durante un año. “Después del 31 de diciembre, no volveré a usar WhatsApp”, comunicó Traisbach a sus contactos el último día del año 2016.



Su idea nació al querer probar qué ocurría si eliminaba WhatsApp de su vida y optó por la noche en que más se utiliza esta app para enviar mensajes. En los primeros minutos de 2017, revela que vio a muchos de sus amigos escribiendo en sus teléfonos mientras que el suyo estaba en total silencio.



Traisbach cuenta que se sentía extraño e incómodo, ya que lleva usando WhatsApp desde el año 2012. Un aviso de la app acerca de dejar de estar disponible en móviles antiguos como en sistemas operativos desfasados, le hizo plantear este reto y convertirlo en un experimento social. "Mi 'appstinencia' tuvo un comienzo prometedor", cuenta.



"Mis familiares y mejores amigos me enviaron mensajes de texto durante el día de año nuevo, me llamaron o respondieron a mis llamadas. Volví a tener conversaciones reales por teléfono", agrega en su publicación.



Se sintió aislado y abandonado por muchos de sus amigos. Algunos mostraban su incredulidad y descontento cuando les explicaba que había eliminado WhatsApp de su móvil. Semanas más tarde, notó que revisaba menos el teléfono y que perdía menos tiempo en revisar fotos de perfil en la app, comenzó a leer más libros y en cierta medida, iba dejando las redes sociales.



"Empecé a quedarme desactualizado en muchos ámbitos de mi vida, relacionados casi todos con grupos de WhatsApp como los amigos, padres del colegio...", dice.



Finalmente, Traisbach terminaría asumiendo que por motivos laborales y sociales "no había alternativa" más que usar WhatsApp.