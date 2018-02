Las mentiras de WhatsApp: dos pasajes de avión de regalo

¿Un pasaje aéreo gratuito? O mejor aún, dos. Algo que a nadie le vendría mal, sobre todo en esta época del año. El mensaje recibido por WhatsApp dice que usted los ganó. Y aunque pueda sonar muy extraño que una compañía regale pasajes de avión así como así, el mensaje y la ilusión hace que más de uno siga las instrucciones y los enlaces proporcionados para ver qué pasa. Para ver si es verdad, tal vez, que es su día de suerte. Al menos, si no es un regalo 100%, podría haber algún descuento para el viaje que está planificando.



El mensaje, que llega a través de WhatsApp, tiene el supuesto aval de la empresa aérea LATAM y habla de la posibilidad de acceder a dos pasajes de manera gratuita. Por momentos parece ser algo serio: no es una empresa desconocida y lo está compartiendo con usted algún familiar, amigo o compañero de trabajo.



Incluso, en el cuerpo del mensaje hay un enlace que aparentemente lleva al sitio de la aerolínea. Todo indica que se trata de la página oficial de la misma. Pero una vez que la persona entra al sitio en cuestión queda al descubierto que éste no tiene relación alguna con la empresa mencionada.



¿Qué sigue luego? La persona debe llenar un formulario con algunos datos. Se trata de una especie de breve encuesta. En la pantalla la persona lee que luego de la misma será entregado el premio, es decir, los dos pasajes aéreos gratuitos.

Luego del formulario, y antes del prometido final feliz, el usuario debe enviar el enlace a diez de sus contactos de WhatsApp. Y comienza a desilusionarse. Después que comparte el mensaje con sus amigos y familiares, debe ingresar a un nuevo enlace. Supuestamente está por terminar: es el último paso.



Pero no. Le solicitan entonces que instale una aplicación o suscriba su número de celular a un servicio de mensajes Premium. Y el costo de ese servicio se verá reflejado en la boleta del mes.



Finalmente, de esta manera, el usuario retorna al dominio inicial y ahí hay un mensaje. El mensaje que confirma que efectivamente no es su día de suerte: no ha ganado absolutamente nada.



El Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica, especializado en cibercrimen, confirmó que se trata de una estafa está disponible tanto en español como en inglés y los textos aparecen personalizados dependiendo el país.



¿Qué hacer si cayó en el engaño? ESET recomienda que si cumplió con los pasos solicitados por los creadores de esta estafa desinstale cualquier aplicación que haya instalado en su dispositivo a pedido de los mismos y que se comunique con su compañía de telefonía móvil para confirmar si se ha añadido un servicio de mensajería Premium de manera fraudulenta.