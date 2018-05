Por qué parece que los demás están enojados

THE NEW YORK TIMES

¿Qué pasa, por qué te ves tan enojado? Todavía ni siquiera lees el artículo y ya parece que desapruebas. ¿Por qué contigo no se puede ganar? Se te nota en la cara.

Si estas preguntas no te suenan conocidas, suerte la tuya. No necesitás leer esto.

Para todos los demás, quizá sea útil entender el porqué es tan difícil que algunas personas interpreten un gesto neutral como tal, incluso cuando son precisos para comprender otras expresiones faciales. A lo largo de la última década, los psicólogos han intentado determinar las razones de los gestos neutrales.

Un estudio publicado en el pasado mes de marzo en la revista Journal of Social and Personal Relationships sugiere que algunas personas que crecieron con padres que discutían mucho nunca aprendieron a interpretar apropiadamente esos gestos intermedios, quizá porque pasaron demasiado tiempo pendientes de las señales que indicaban conflicto.

"Las interacciones de enojo podrían ser una señal para que te retires de la habitación", dijo Alice Schermerhorn, especialista en psicología del desarrollo en la Universidad de Vermont y autora del estudio. "En cambio, las interacciones neutrales podrían no ofrecer información suficiente, de modo que los niños no las evalúan y no aprenden a reconocerlas".

Estos descubrimientos añaden a lo hallado en investigaciones previas que señalan que la depresión, ansiedad e irritabilidad pueden afectar el modo en que una persona percibe los gestos de otra. También comprobaron que los adultos que estuvieron expuestos a la violencia, abandono o maltrato físico durante la niñez tienen más probabilidades de detectar hostilidad donde no la hay.

"Si crees que se ven molestos, tú podrías responder con enojo", comentó Abigail Marsh, directora del Laboratorio de Neurociencia Social y Afectiva de la Universidad de Georgetown.

El estudio.

A la autora del estudio le interesaba saber si algo mucho más común que los casos de maltrato, violencia o abandono directo, como los conflictos entre los padres, también tenía consecuencias en las interpretaciones.

Puso a prueba esta hipótesis reuniendo a 99 niños de entre 9 y 11 años, que vivían en casa con sus dos padres biológicos y estos seguían casados. Los niños debían llenar un cuestionario en el que señalaban si declaraciones como: "Mis padres se enojan mucho cuando discuten" aplicaba para ellos. Después se puso a prueba su capacidad para evaluar las emociones en una serie de fotografías

La hipótesis original de Schermerhorn para el nuevo estudio consistía en que los niños con registros más elevados de conflictos interparentales tendrían más dificultades para interpretar rostros neutrales, de felicidad y de enojo. En lugar de eso, descubrió que los niños de hogares con altos niveles de conflicto tenían la misma capacidad que los demás para distinguir expresiones de felicidad y enojo.

"Solo les costaba trabajo identificar con precisión los rostros neutrales", dijo Schermerhorn.

Incompleto.

El estudio tiene limitantes: la respuesta de los niños era a fotografías donde posaban los mismos jóvenes actores blanca. Por supuesto, en la vida real, los rostros se mueven, algo que limita la aplicación de numerosos estudios en esa área. Los niños también interpretaron con la misma frecuencia los rostros neutrales como si fueran felices que lo que confundieron los rostros neutrales con enojados; un resultado que es distinto al de otros estudios en esa área. Schermerhorn reconoció que es posible que con la edad los niños se alejen de esta tendencia.

Aun así, los hallazgos sustentan una idea que otros investigadores señalan en este campo: aquellos que más requieren que una interacción sea benigna son quienes más a menudo tienen dificultad para reconocerla.

Se ha demostrado que existe un fenómeno paralelo que sabotea a las personas que padecen depresión o ansiedad.

"Es probable que quienes padecen trastornos de ansiedad indentifiquen temor cuando no lo hay", además de que pueden "clasificar erróneamente expresiones neutrales como si se trataran de enojo, temor o simplemente expresiones negativas en general", dijo Marsh, la profesora de Georgetown, quien en fechas recientes publicó un libro titulado The Fear Factor: How One Emotion Connects Altruists, Psychopaths, and Everyone In-Between.

De forma similar, se ha descubierto que la depresión funciona casi igual que tener puesto un visor por el cual se excluyen las señales de alegría y felicidad, y que magnifica las de tristeza o enojo.

La buena noticia es que hay evidencia de que las personas pueden aprender a detectar la ambigüedad de un modo más positivo.

Melissa Brotman, neurocientífica clínica del Instituto Nacional para la Salud Mental y quien desarrolla tratamientos para ayudar a niños con irritabilidad crónica, descubrió que estos tienen una tendencia a "percibir rostros neutrales o ambiguos como más hostiles y atemorizantes que los niños que crecen con normalidad". Sin embargo, tras una semana de entrenamiento con una herramienta informática de retroalimentación que se utilizó en un pequeño estudio piloto, los niños no solo dejaron de percibir tanta hostilidad en los rostros ambiguos, sino que los padres y médicos también notaron una marcada mejoría en su estado de ánimo.

Actuar - Cómo combatir esta tendencia

¿Qué hacer si sos un adulto que a menudo piensa que sus amigos están molestos con él? Schermerhorn aconsejó tratar de recordar que el solo hecho de no irradiar positividad no significa que sucede algo malo.

Interpretar - Reflexionar sobre lo que vemos

También sugiere que intentes recordar que es probable que solo estés poniendo atención a las cejas de una persona y no en todo el comportamiento que podría estar teniendo en ese momento.

Rostro - La clave está en el nivel de las cejas

Los científicos descubrieron que las cejas a un nivel más bajo o que muestran una inclinación en forma de v suelen comunicar enojo, incluso cuando esa emoción no se encuentra presente.