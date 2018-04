Una paquistaní-estadounidense lleva la política al techo del Met de Nueva York

La obra de Huma Bhabha consta de dos figuras: "We come in Peace" (Venimos en Paz), de 3,6 metros y cinco cabezas que pesa 1,5 toneladas, y otra de 5,5 metros postrada, cubierta por una bolsa de basura y llamada "Benaam", o "sin nombre" en urdu.



La instalación, que se puede apreciar desde este martes, es el sexto encargo anual para la azotea del museo, un sitio muy popular en verano que atrae cada año a cerca de medio millón de visitantes.



Bhabha, nacida en Karachi, reside en el valle del Hudson, en el estado de Nueva York, y es la primera paquistaní-estadounidense seleccionada para este honor. Imran Qureshi, que vive en Pakistán, fue el primer artista paquistaní en hacerlo, en 2013.



Atrevidas y dramáticas, las figuras de bronce fundido resistentes a la lluvia y al viento dan que pensar y tienen un trasfondo político, reflejan las preocupaciones sociales y hacen referencia a la antigua escultura africana e indígena, según el Met.



"Es lo que se te pase por la cabeza", dijo Bhabha a la AFP, e insistió en que quiere que los visitantes hagan sus propias interpretaciones.



"No quiero decir necesariamente que es esto o que es aquello porque eso cierra la conversación, pero hay muchos escenarios diferentes a los que uno puede llegar", sostuvo.



Tampoco se une al coro de los neoyorquinos, en su mayoría demócratas, que culpan al presidente estadounidense Donald Trump por lo que consideran los problemas del país.



"Va más allá de Trump", dijo. "Sí, ha tornado todo muy vulgar y muy provocador. Pero creo que hay problemas que existen mucho antes de que asumiera", dijo Bhabha. "Creo que vivimos tiempos muy oscuros".



La obra fue inspirada en parte por el filme de ciencia ficción de 1951 "The Day the Earth Stood Still", en el cual un alienígena llega a la Tierra diciendo a los humanos que deben vivir pacíficamente o enfrentar la destrucción.



"La obra de Huma parecía bien para este momento particular", explicó Shanay Jhaveri, curador adjunto de arte del sudeste asiático.



"Hay numerosos niveles de significado en ella y solo queríamos que la gente diese un paso atrás y provocarla un poco", afirmó.



"Hay política en ella. ¿Qué está pasando bajo esa bolsa de basura? ¿Cuál es la forma?", dijo Jhaveri en una entrevista.



El curador invitó a los visitantes a "pensar en los distintos tipos de preocupaciones que ven en torno suyo en estos tiempos de ansiedad y paranoia y peligro y colapso".



Bhabha se especializa en la escultura figurativa y ha trabajado temas como el colonialismo, la guerra y los desplazamientos.



Su obra ha sido exhibida en el MoMA PS1 de Nueva York, así como en la Bienal de Venecia y la Bienal de Gwangju en Corea del Sur, entre otros lugares.



La instalación estará abierta hasta el 28 de octubre, si el tiempo lo permite.