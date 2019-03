¿Por qué, en 2019, el otoño comienza el 20 de marzo?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Se va el verano y llega el otoño. ¿Cuándo? Si hay algo que no admite discusiones es la ubicación en el calendario de determinadas fechas.

¿Quién se atrevería a poner en duda cuándo es Navidad, Reyes o un día en el que se recuerda a un prócer?



En el mismo sentido, cualquiera incluiría en la lista de datos irrefutables a las cuatro estaciones. Sin embargo, no es así, ya que son períodos que tienen pequeñas modificaciones. De hecho, el inicio del Otoño varía; consecuentemente, en 2019 se inicia el 20 de marzo. Ahora bien, ¿cuáles son las razones?.



El Otoño comienza entre el equinoccio de marzo y concluye en el solsticio de junio. La "noche igual" (del latín aequinoctium -aequus nocte-), es un evento astronómico en el que el Sol forma un eje perpendicular con el Ecuador y en que la duración del día es igual al de la noche en toda la Tierra. Durante cada año, se produce dos veces: uno en marzo, en el hemisferio sur y el otro, en septiembre en el norte.



Las fechas de su inicio varían cada año y están supeditadas al modo en que la duración de la órbita de la Tierra alrededor del Sol encaje en la secuencia de años bisiestos del calendario. En otras palabras: la Tierra no demora exactamente 365 días en dar una vuelta alrededor del Sol. El otoño, entonces, puede comenzar el 19, 20 o 21 de marzo.