El orgasmo descongestiona la nariz y otras exóticas investigaciones galardonadas con los Ig Nobel

Decía el autor literario Alfred Jarry en su libro de finales del siglo XIX y publicado tras su muerte, Gestas y opiniones del doctor Faustroll, patafísico, que esta disciplina que atribuía al imaginario investigador era “la ciencia de las soluciones imaginarias” basada, según sus múltiples seguidores en todo el mundo, en la búsqueda de la rareza existente en lo cotidiano, la singularidad oculta en lo habitual. Con esta filosofía, la Universidad de Harvard (Estados Unidos) acoge cada año los Ig Nobel, unos premios antagonistas de las célebres distinciones de la Academia Sueca.

Los galardones pretenden, según Marc Abrahams, editor y cofundador de la revista de humor científico Annals of Improbable Research, que los otorga, “hacer reír y, después, pensar”. El orgasmo como descongestionante nasal, por qué los peatones no chocan o rinocerontes aerotransportados al revés son algunas de las investigaciones distinguidas este año con el diploma de Ig Nobel en pdf y un billete de 10 trillones de dólares de Zimbabue (una moneda obsoleta y con un valor ínfimo ―cinco euros cada 175 trillones― en su desaparición en 2015). Entre los premiados, una investigación española sobre las bacterias en los chicles usados y pegados en el suelo.

Estos son los premios Ig Nobel (el resultado de la pronunciación conjunta de las dos palabras en inglés se puede traducir al español por innoble), entregados este año en una ceremonia cerrada con el tradicional lema de Abrahams: “Si no ganaste un premio esta noche, y especialmente si lo hiciste, mejor suerte el próximo año”.

Medicina. ¿Puede el sexo mejorar la función nasal?

El premio distingue la investigación alemana, turca y británica sobre 18 parejas que, según sus autores, demuestra que el orgasmo puede ser tan efectivo como los fármacos para la descongestión de la nariz y mejorar la respiración nasal hasta una hora después del encuentro. El trabajo fue publicado en Ear, Nose & Throat Journal.

Ecología. El bacterioma del chicle desechado

El equipo del español Manuel Porcar, investigador del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas I2SysBio, de la Universitat de València-CSIC (Paterna), y de la empresa Darwin Bioprospecting Excellence, ha sido distinguido por el uso de análisis genéticos para identificar las diferentes especies de bacterias en los chicles pegados en el suelo de ciudades de varios países. El estudio The wasted chewing gum bacteriome fue publicado por Scientific Reports, del grupo Nature.

Biología. Análisis acústico comparativo del ronroneo en cuatro gatos

La investigación sueca se ha alzado con esta categoría de los premios por analizar las variaciones en el ronroneo, canto, parloteo, trino, jugueteo, murmullo, maullido, gemido, chirrido, silbido, aullido, gruñido y otros modos de comunicación entre gatos y humanos. A comparative acoustic análisis of purring in four cats se publicó en Proceedings from fonetik.

Química. El olor del público en el cine como herramienta para clasificar películas

Un equipo de Alemania, Reino Unido, Nueva Zelanda, Grecia, Chipre y Austria decidió que el olor corporal de los espectadores es significativo para conocer el género de una película y la edad recomendada para verla. El estudio, Proof of Concept Study: Testing Human Volatile Organic Compounds as Tools for Age Classification of Films, publicado en Plos One, sostiene que el análisis del aire en los cines, a través de las pruebas de olor corporal de la audiencia, revela los niveles de violencia, sexo, comportamiento antisocial, uso de drogas y lenguaje inapropiado en la cinta proyectada.

Economía. La obesidad de los políticos de un país es un indicador de la corrupción

Esta es la premisa de la investigación de un grupo francés, suizo, australiano, austriaco y checo que le ha valido la distinción. Según el estudio, Obesity of Politicians and Corruption in Post‐Soviet Countries, publicado en Economics of transition and institutional change, las imágenes de 299 ministros de 15 países que formaron parte de la Unión Soviética demuestran que la masa corporal está “altamente relacionada” con indicadores convencionales de corrupción.

Paz. Los hombres desarrollaron barbas para protegerse de los golpes en la cara.

La revista de Oxford Academic Integrative Organismal Biology publicó Impact Protection Potential of Mammalian Hair. Según los autores de este estudio, frente a las teorías que atribuyen la barba a un signo de masculinidad, “esta puede servir, de manera similar al pelo largo de la melena de un león, para proteger áreas vitales como la garganta y la mandíbula de ataques letales”. La experimentación se realizó golpeando una estructura similar a un hueso con y sin cubierta capilar.

Física. Por qué los peatones chocan o no unos con otros

Otro equipo internacional (de Europa, Estados Unidos y Taiwán) ha sido galardonado por sus experimentos para comprender por qué los viandantes no colisionan constantemente unos con otros. Physical Review publicó Physics-based modeling and data representation of pairwise interactions among pedestrians, donde se concluye que “las fuerzas sociales pueden actuar tanto en el camino previsto como en el camino real caminado”. En este mismo campo, pero en la modalidad de cinética, ha sido distinguido un estudio contrario sobre por qué los peatones, a veces, chocan con otros. Mutual anticipation can contribute to self-organization in human crowds fue publicado en Science advances.

Entomología. Cucarachas en los submarinos

De nuevo Oxford Academic se hizo eco en Journal of economic entomology de A new method of cockroach control on submarines, un estudio sobre los tratamientos para desinsectar estas naves.

Transporte. Transporte aéreo de rinocerontes boca abajo

Con una importante participación africana, ausente en otras categorías, este último galardón fue para el estudio, publicado en BioOne, The pulmonary and metabolic effects of suspension by the feet compared with lateral recumbency in immobilized black rhinoceroses (diceros bicornis) captured by aerial darting. Este experimento analizó los efectos del transporte aéreo en animales narcotizados previamente y viene a concluir que hay pocas diferencias en cómo los muevas y que es más importante con qué productos son dormidos.