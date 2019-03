Once preguntas que siempre quisiste hacerle a tu médico, pero que nunca se las hiciste

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desde por qué nos arrugamos cuando estamos mucho tiempo en el agua hasta si es verdad o no que el alcohol corta el efecto de los antibióticos. A veces no nos cuestionamos por qué pasan ciertas cosas en nuestro cuerpo o asumimos como cierto lo que nos dicen quienes nos rodean.



Cuatro profesionales de la salud respondieron a El País 11 preguntas de las que todavía seguramente no tenés respuesta.

1- ¿El alcohol corta el efecto de los medicamentos?

"No es aconsejable que se use alcohol en los pacientes que están recibiendo benzodiacepinas, que son ansiolíticos. Todos los medicamentos piscofármacos se sugiere no consumirlos cerca del alcohol", explicó el médico general de la Asociación Española Julio Gerard.



Por su parte el cirujano plástico, Alberto Elbaum, sostuvo que la mezcla de alcohol y antibióticos puede aumentar los "síntomas de depresión y ansiedad" y el sexólogo Santiago Cedrés señaló que en especial debe evitarse el alcohol con un antiobíotico en particular: metronidazol.



"El alcohol interfiere con numerosos fármacos no solo con los antibióticos, ya sea afectando su metabolismo (vaciamiento gástrico, metabolismo hepático) o afectando sus efectos, por ejemplo, en el sistema nervioso central como sucede con las benzodiacepinas que se usan como ansiolíticos. Se producen interacciones también con antidepresivos, antihistamínicos, analgésicos, antiinflamatorios entre otros", explicó en tanto Alicia Fernández, presidenta de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, en base a bibliografía científica.



2- ¿Cuál es la causa del mal aliento por la mañana? El mal aliento en las personas se llama técnicamente "halitosis" y puede haber varios motivos que lo generen. "Se puede deber de hasta reflujos gastroesofágicos o hasta patologías de las piezas dentales. También la fermentación de productos por la mala higiene bucal que se realice", explicó Gerard.



Elbaum, por su parte, agregó que algunas de las causas pueden ser "la descomposición de restos de los alimentos en los dientes", ya que esto genera que aumente "la cantidad de bacterias" produciendo el mal olor.



A su vez también indicó que un posible origen es "el consumo de algunos medicamentos o por el resto de tabaco" que se acumula en la boca de las personas que fuman.



3- ¿Por qué lloramos cuando cortamos cebolla? Cortar la cebolla y que las ojos comienzan a lagrimear es algo que sucede cada vez que una persona cocina.

Según Fernández "la acción de cortar la cebolla hace que se mezclen dos sustancias que como resultado producen un gas que contiene azufre y al contacto con el agua se descompone en ácido sulfúrico. Cuando esto sucede el cerebro da la orden a los conductos lacrimales para que produzcan más agua, lágrimas, para diluir el ácido y proteger los ojos".



Elbaum explicó que a causa de ese ácido de la cebolla que produce el gas "el ojo se defiende ante esa irritación" y lagrimea.



4- ¿Qué es lo que pasa cuando se duerme una parte del cuerpo? "Parestesia" es el nombre de esa sensación de hormigueo o adormecimiento de una parte del cuerpo.



"Eso se debe a la comprensión prolongada de los nervios que inervan (trasmitir estímulos nerviosos) esa zona", explicó Gerard.

5- ¿Por qué salen las canas? ¿Por qué a algunos les surgen las canas y otros no? ¿Qué hace que aparezcan? Las canas se producen porque "a nivel del folículo filoso —que es donde nace el pelo— existen unas células que se llaman melanocitos que son los que colorean", dice Gerard y explica que "con el correr del tiempo se va agotando la pigmentación" y así es como se va blanqueando el pelo.



6- ¿Por qué las persona se achican con el tiempo? A medida que pasan los años las personas tienden a achicarse. Elbaum sostuvo que esto sucede por el "envejecimiento de los huesos, los músculos y las articulaciones". "Se puede llegar a perder un centímetro cada 10 años", dijo y agregó:" Sobre todo se produce por la gravedad el aplastamiento de las vértebras. La osteoporosis también es una causa frecuente".

7- ¿Es verdad que si no tengo hijos no me puedo poner un DIU? "No es verdad", así lo explicó a El País el médico sexólogo e internista Santiago Cedrés. "Hay Dispositivos Intra Uterinos que pueden ser usados por adolescentes. No es necesario que el útero haya gestado un embarazo previamente", indicó.



El preconcepto surge de que el DIU es uno de los métodos anticonceptivos que generalmente se plantean a las mujeres luego de haber quedado embarazadas.

8- ¿Afecta la fertilidad el tipo de calzoncillo de hombre? Para Cedrés "es importante para la fertilidad masculina que los testículos no estén sometidos a altas temperaturas porque puede inhibir el desarrollo y la maduración de los espermatozoides. Por esta razón, afirma, "es preferible no usar ropa apretada ni que genere mucho calor".

9- ¿La leche materna sirve para más cosas que alimentar bebés? El médico Elbaum dijo a El País que hay estudios que indican "que la leche materna puede ser efectiva para algunos tipos de verrugas".



"Un componente de la leche materna llamado Hamlet ( descrito por los investigadores suecos) mata las células infectadas con el virus de la verruga", indicó.



Por su parte Cedrés dijo que "hay acuerdo en la comunidad científica

que mejoran las grietas del pezón, y para eso muchas veces son utilizadas por mujeres en etapa de amamantamiento", pero que "no hay otros beneficios con consenso médico".

10- ¿Por qué se arruga la piel cuando estamos mucho tiempo en el agua? La piel se arruga en el agua dada la "sobreexposición por un período prolongado a un medio acuoso donde empezás a distenderte", señaló Gerard. Allí "la piel empieza a perder la consistencia y comienza a tener como si fuera un plegamiento". Pero una vez que se deja de estar en contacto con el medio acuoso la piel "retoma su posición habitual".



Elbaum indicó que la piel en su capa más externa tiene "un lubricante-llamado sebum o sebo- que humecta y protege la piel y hace impermeable al agua". Cuando permanecemos por tiempo prolongado en ella "se lava ese sebum y la piel se hace permeable al agua".



"Es un fenómeno reactivo mediado por el sistema nervioso autónomo que determina la contracción de los vasos de la piel", explicó Fernández.