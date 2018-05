La OMS presenta su primera lista de test de diagnósticos esenciales

Muchas personas en el mundo no son diagnosticadas correctamente porque los profesionales de la salud que los tratan no tienen acceso a las pruebas de diagnóstico que les indicarían qué enfermedad padecen.



En muchos casos, los pacientes son diagnosticados con dolencias que no padecen y como resultado ingieren medicamentos que no necesitan y que son nocivos para su salud.



"Cuando no tienen el diagnóstico, los médicos están ciegos y pueden cometer errores que pueden ser gravísimos", afirmó la coordinadora de innovación y acceso de la OMS, Sarah Garner.



Un ejemplo de ello es que se estima que el 46 % de los adultos que padecen diabetes tipo 2 en el mundo no están diagnosticados.



"O los que padecen tuberculosis multiresistente. Muchas personas la padecen y no conocen su estatus y siguen contagiando a otros", agregó.



La lista contiene 113 test, 58 de ellas son pruebas para detectar enfermedades comunes, y otras 55 son para dolencias prioritarias como VIH, tuberculosis, malaria, hepatitis B y C, papilomavirus humano, y sífilis.



"Cada país podrá elegir los que necesita en función de sus necesidades epidemiológicas. Lo importante es conocer todos los que existen y elegir los que realmente necesitan en función de las características de la población y del lugar", indicó Garner.



Muchos de estos test están destinados a centros de atención primaria y no necesitan ni electricidad ni un entrenamiento específico para su uso.



Junto a cada ítem de la lista se adjuntan directrices sobre cómo usar los test, dónde, cómo y cuándo.



La lista solo incluye test de diagnóstico realizados con muestras de sangre u orina "porque son los más básicos. Con una gota de sangre se pueden detectar la mayoría de enfermedades al ver los anticuerpos que el cuerpo produce para luchar contra la dolencia", explicó Anita Sands, experta en diagnósticos.



La lista no es exhaustiva y la intención de la OMS es ampliarla en los próximos años e incorporar otras áreas de importancia como la resistencia antimicrobial, los patógenos emergentes, las enfermedades tropicales olvidadas, y otras enfermedades no transmisibles.