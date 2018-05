¿El ómnibus no pasó? Lo que hizo compañía de trenes por salir 25 segundos antes

La compañía japonesa de trenes West Japan Railways pidió disculpas a sus usuarios por la salida de un tren 25 segundos antes del horario previsto. Tras las quejas, la empresa calificó de "inexcusable" el incidente y pidió perdón públicamente, asegurando que harán lo posible para que no vuelva a pasar.



La precisión del sistema ferroviario en Japón es mundialmente conocida. Decenas de personas se toman cada día el tren de las 7:12 de la mañana, que sale de la estación de Notogwa, en Shiga, Japón. El pasado 11 de mayo el tren mencionado arrancó a la 7:11 y 35 segundos, 25 segundos antes de lo previsto, por error. Un hecho que en la Argentina hubiera pasado desapercibido, en Japón supuso quejas al personal de la estación por parte de los usuarios que no pudieron subirse al tren.



La empresa explicó que el incidente se produjo porque el conductor no tenía claro a qué hora debía partir, por lo que inició el cierre de puertas unos segundos antes del horario correcto. Inmediatamente se dio cuenta de su error, pero el proceso de volver a abrir las puertas y-otra vez- cerrarlas, hubiese supuesto salir más tarde de la hora prevista, algo inaceptable en la sociedad nipona. El conductor miró al andén y tras no ver a nadie que pareciera querer subir, arrancó.



Sin embargo, había pasajeros esperando, algunos de los cuales pensaban que todavía disponían de tiempo para subirse.



En cuanto la compañía West Japan Raileways recibió la queja emitió un comunicado pidiendo disculpas. "La grave inconveniencia que causamos a nuestros clientes es inexcusable", se lamentaban, "evaluaremos concienzudamente nuestra conducta y nos aseguraremos de que no vuelva a ocurrir".



El siguiente tren salía a las 7:19 de un día laborable. Muchas personas van al trabajo o a clase, y seis minutos en un país en el que la puntualidad es casi sagrada son suficientes para tener problemas con el jefe o el profesor. Esto no es la primera vez que ocurre. Hace unos meses, otra compañía ferroviaria tuvo que disculparse porque uno de sus trenes había salido 20 segundos antes.