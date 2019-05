¿Qué número ves? El test viral que te dirá si tenés buena vista o necesitás lentes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los desafíos virales recorren el mundo en pocas horas y casi siempre dan que hablar: pocos son los que no conocen, por ejemplo, aquella polémica por el vestido que era azul o no lo era, o el que llegó luego de los championes, que algunos veían grises y turquesas mientras otros aseguraban que eran blancos y rosados.

Ahora un nuevo desafío viral inunda las redes sociales y es el de esta imagen que acompaña la nota y en la que el lector debe mirar fijo para divisar un número que allí aparece.

"¿Qué número ves?" es la pregunta, y dependiendo de cuál veas el posteo revela si tenés o no problemas de visión.



Según este reto, si la persona ve los números "3246" padecería astigmatismo y miopía. Si se ven los números "3240", tendría astigmatismo. Si se ven "1246", la persona sería miope sin astigmatismo. Y si se ven "1240" la visión es correcta.

RELACIONADAS Reapareció el Momo Challenge: qué hacer cuando aparece en videos infantiles By Lucía Baldomir Reapareció el Momo Challenge: qué hacer cuando aparece en videos infantiles Reapareció el Momo Challenge: qué hacer cuando aparece en videos infantiles Alarma en España por el "Abecedario del Diablo", un sádico juego infantil By Florencia Traibel Alarma en España por el "Abecedario del Diablo", un sádico juego infantil Alarma en España por el "Abecedario del Diablo", un sádico juego infantil

Pero son varios los especialistas que opinaron al respecto y aseguran que este desafío viral no debe ser tenido en cuenta para diagnosicar problemas de visión. Por supuesto, aconsejan que si la persona duda de tener este tipo de problemas consulte al médico.



Por ejemplo, consultado por Infobae, Nicolás Fernádez Meijide, jefe de Córnea y Cirugía Refractiva del Hospital Italiano de Buenos Aires, explicó que "la percepción visual es algo subjetiva" y que "no se puede tomar un diagnóstico certero por esto. Yo me dedico al diagnóstico y cirugía de problemas oculares, como el astigmatismo y miopía, y este estudio no es algo convencional".