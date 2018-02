El nuevo plan Facebook para evitar influencias externa en anuncios electorales

Como parte de sus acciones para evitar influencias externas en los anuncios de Facebook en materia electoral, la compañía empezará a enviar tarjetas postales enviadas por correo físico en EE.UU. para verificar la identidad y la ubicación de las personas que deseen comprar publicidad relacionada con las elecciones.



La verificación postal es el más reciente esfuerzo de Facebook para responden a las numerosas críticas de legisladores, expertos en seguridad y grupos de vigilancia electoral sobre el rol que la plataforma y otras redes sociales tuvieron en la supuesta influencia rusa en las elecciones de 2016. Las críticas apuntan que las firmas tecnológicas no detectaron las vulnerabilidades a tiempo y luego respondieron lentamente al uso de sus plataformas por parte de Rusia para diseminar contenido político con la intensión de "dividir a la nación".



Según Katie Harbath, directora global de programas de políticas de Facebook, el uso de tarjetas postales con un código específico será requerido para la publicidad que mencione a candidatos específicos que se postulen para una cargo federal. El requisito no se aplicará a los anuncios políticos basados ​​en temáticas.



"Si publica un anuncio mencionando a un candidato, le enviaremos una postal por correo y el anunciante deberá usar ese código para demostrar que se encuentra en los Estados Unidos", dijo Harbath durante una conferencia de la Asociación Nacional de Secretarios de Estado.



Aunque la vocera de Facebook dijo a Reuters que la medida "no resolverá todo" el envío de códigos a través del correo buscaría para evitar que personas extranjeras y otros actores con intenciones negativas compren anuncios en la red social mientras se hacen pasar por otra persona en EE.UU.



Facebook reveló sus planes un día después de que Robert Mueller, asesor especial de Estados Unidos, anunciara públicamente la acusación formal de 13 rusos y tres compañías rusas por una "conspiración criminal y de espionaje usando las redes sociales para interferir en las elecciones al impulsar al republicano Donald Trump y denigrar a la candidata demócrata Hillary Clinton".



La acusación formal establece cómo los fiscales del proceso creen que personajes rusos adoptaron la identidad de otras personas en línea para impulsar el contenido político divisorio. También suponen que algunos rusos se hicieron pasar por estadounidenses para organizar reuniones políticas en EE. UU. y poder persuadir a nacionales de participar en actividades pro-Trump.



Aunque no se especificó desde cuándo comenzaría a funcionar el sistema de verificación de Facebook con códigos postales, Harbath aseguró que la medida estaría en uso antes de las elecciones parlamentarias que serán en noviembre de 2018. Con información de Reuters