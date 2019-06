El nuevo juego de Harry Potter, parecido a Pokemon Go, ya se juega en Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desde el viernes, los usuarios de iOS y Android de Reino Unidos, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda pudieron descargarse y jugar al nuevo videojuego ambientado en el universo de Harry Potter: Wizards Unite.

Creado por Niantic -la misma empresa que se encargó Pokémon Go- se estimaba que para que operara en Uruguay podrían pasar unos meses como sucedió con la aplicación de los monstruos de bolsillo. Sin embargo, en la mañana de ayer domingo los uruguayos despertaron con la noticia de que la aplicación, que utiliza realidad aumentada y requiere que los jugadores se muevan por la ciudad, ya estaba disponible para ser utilizado en el país.



Para quienes ya experimentaron la aplicación lanzada por Niantic, Pokémon Go, Harry Potter: Wizards Unite es muy sencillo de utilizar: se debe recorrer el mapa -o más bien la ciudad- para ir obteniendo diferentes elementos que contribuyen a subir de nivel y resolver un misterio que se plantea como base de la historia.



El celular, en este caso, se convierte en una varita mágica capaz de lanzar hechizos para liberar a los elementos del mundo mágico que misteriosamente aparecen en el mundo muggle -o de los no magos- por culpa de una misteriosa magia oscura llamada “La Calamidad”.

En los primeros niveles del juego se avanza muy rápidamente: hay que crear un perfil de usuario y definir algunas de las características de a quién encarnaremos, incluyendo un documento de identidad mágico.



A partir del nivel 6, los usuarios pueden elegir una especialización: aurores -defensores de las artes oscuras-; magizoologos -especialistas en criaturas mágicas-; y profesores -al estilo de Minerva McGonagall-. Una vez elegida la profesión habrán ciertas habilidades que se irán desbloqueando a medida que se superen los objetivos diarios y que mejorarán la calidad de los hechizos o las pociones , por ejemplo.

Diferencias con Pokémon-Go.

Si bien es muy claro que el juego utiliza como base el desarrollo y la información con la que cuenta Pokémon Go, la aplicación para brujos agrega algunos niveles de complejidad. Los hechizos reemplazan a las pokebolas, pero para lanzarlos se deben trazar imágenes sobre patrones evanescentes en las pantallas. Además, las pokeparadas fueron sustituidas por “posadas” e invernaderos, que a su vez suman algunos puntos más en la ciudad. En las posadas, los jugadores podrán recargar la energía para lanzar hechizo. Mientras que en los invernaderos, encontrarán los ingredientes para preparar pociones y tendrán la posibilidad de cultivar sus propias plantas.



Por su parte, los famosos gimnasios del Pokémon, fueron sustituidos por fortalezas mágicas que permitirán enfrentarse a criaturas mágicas o magos tenebrosos.

¿Qué pasa con los coleccionables? Si te parecía que con Pokémon Go atraparlos a todos era complicado, Wizards Unite no lo pone nada fácil: existen diferentes categorías y se deben llenar los registros en función de objetos, criaturas mágicas y personajes descubiertos. Eso sí algunos de los objetos de los registros vienen en fragmentos, por lo que descubrirlos una única vez no alcanzará.



Por otro lado, los famosos huevos que eclosionaban en Pokémon Go, son sustituidos por trasladores. En función de los kilómetros que recorramos, estos estarán listos para llevarlos a lugares donde encontraremos más “recuperables”.

Las claves.

Diario. Las claves para avanzar en el juego son jugar todos los días y moverse por la ciudad. Los progresos de desbloquean jugando diariamente.



Posadas. Los invernaderos y las posadas son los lugares donde se encuentran ingredientes para pociones y la energía para lanzar hechizos.



Pasaporte. Cada usuario tiene una identificación mágica en la que se detalla nombre, nivel en el juego, casa de Hogwarts a la que pertenece y logros mágicos conseguidos.