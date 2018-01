Nueva vacuna contra la gripe que se podrá tomar mediante aerosol nasal

El nuevo tratamiento, que aún debe someterse a la evaluación y aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en sus siglas en inglés) de EE.UU., genera respuestas inmunitarias "muy fuertes" en el sistema, destacaron los propios autores.



"Debido a que las variaciones de los virus de la gripe estacional pueden ser impredecibles, las vacunas actuales pueden no proporcionar una protección efectiva contra ellas", señaló Ren Sun, profesor de farmacología molecular de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).



Más de 700.000 estadounidenses fueron hospitalizados debido a enfermedades asociadas con la gripe estacional durante la temporada de gripe 2014-15, según cálculos federales.



Para el científico, las pandemias previas y los brotes recientes de gripe aviar "resaltan la necesidad de desarrollar vacunas que ofrezcan una protección más amplia y efectiva".



Por ese motivo, él y sus colegas utilizaron métodos genómicos avanzados para identificar y eliminar los mecanismos de defensa del virus y crear un prototipo de la nueva vacuna, que podrá administrarse mediante de un nebulizador nasal.



Concretamente, este nuevo enfoque, que ha demostrado ser "seguro y altamente efectivo" en animales con gripe, se basa en la actividad de los interferones, proteínas que son fundamentales para la respuesta inmune del cuerpo.



"Si los virus no inducen interferones, estos no serán eliminados en la defensa de primera línea, y sin interferones, la respuesta inmune adaptativa es limitada", ilustró Sun en su artículo.



"Por estas razones, los virus han desarrollado estrategias para evadir la detección y limitar la producción de interferones", continuó.



Después de definir la función de cada aminoácido en el genoma durante una investigación de cuatro años, los científicos desactivaron las secuencias que previenen la inducción de los interferones, lo que significa que su producción sería altamente estimulada en organismos contagiados con el virus.



"Con este enfoque, los requisitos de seguridad y eficacia de las vacunas se pueden lograr simultáneamente", añadió Sun, que espera que este nuevo enfoque sea aplicable para otros tipos de virus.