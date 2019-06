Nueva especie de dinosaurio carnívoro es descubierta en Brasil

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El fósil del dinosaurio fue encontrado en el municipio de Cruzeiro do Oeste, en el estado brasileño de Paraná, y estudiado por paleontólogos de la Universidad de Sao Paulo (USP), la Universidad Estatal de Maringá (UEM), el Museo Argentino de Ciencias Naturales y Museo de Paleontología de Cruzeiro del Oeste.

Según el estudio, publicado en el periódico "Scientific Reports" y divulgado por la USP, el fósil encontrado revela un animal de pequeño porte, con poco más de 1,5 metros de longitud, que formaría parte del linaje de los terópodos, grupo de dinosaurios carnívoros bípedos que también incluye el "Tyranossaurius" y el "Velocirráptor".



"Entre los terópodos, el Vespersaurus paranaensis pertenece al subgrupo denominado Noasaurinae, que incluye dinosaurios de pequeño porte hasta entonces conocidos solo en Argentina y en Madagascar, con posibles registros también en la India, indicando que esas tierras estuvieron unidas durante el Cretáceo, con probable conexión a través de la Antártica", señala el estudio.



La nueva especie fue nombrada "Vespersaurus paranaensis", a partir de la palabra "vesper", que se refiere a oeste o atardecer en latín, por la ciudad donde fue descubierta, y por representar el primer dinosaurio del estado de Paraná.



Se trata de la octava especie de dinosaurio descrita a partir de material brasileño que puede ser seguramente atribuida a los terópodos.



De acuerdo con el estudio, con casi la mitad del esqueleto conocido y a pesar de tener muy pocos restos del cráneo, el nuevo dinosaurio es el terópodo preservado de forma más completa en Brasil, siendo los demás conocidos con base en cráneos parciales, esqueletos más incompletos o incluso pocos huesos aislados.

Los restos del nuevo dinosaurio descubierto en Brasil. Foto: AFP

Aunque el nuevo dinosaurio poseía "vértebras excavadas por divertículos del sistema respiratorio, que conferían ligereza a su esqueleto (como en las aves vivientes)", tenía brazos de un tamaño muy reducido, más o menos la mitad de la longitud de una de sus piernas.



No obstante, según el estudio, la característica anatómica más peculiar del "Vespersaurus paranaensis" está en los pies, ya que prácticamente todo su peso era soportado por un solo dedo central, lo que los científicos denominan como "animal funcionalmente monodáctilo" (semejante al de los caballos actuales).



Los otros dedos de las patas poseían grandes garras en forma de lámina, que servían para cortar y raspar.



"De forma análoga al Velocirráptor, con el que el Verpersaurus no es emparentado, él probablemente usaría las garras del pie en la captura y desgarramiento de presas, que podrían incluir los lagartos y Pterossaurios, que sabemos también habían habitado la región", afirma el paleontólogo Max Langer, líder del estudio y profesor de la Facultad de Filosofía, Ciencias y Letras de la universidad de Sao Paulo en el municipio paulista de Ribeirao Preto.



El "Vespersaurus paranaensis" no fue la primera especie de la "era de los dinosaurios" encontrada en esa región de Paraná.



En el mismo municipio de Cruzeiro do Oeste fueron descubiertos el lagarto "Gueragama sudamericano" e innumerables individuos del pterosaurio Caiuajara dobruskii".