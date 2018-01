La nube de Google crece con tres nuevos cables submarinos

Google anunció el martes que el año próximo tenderá un cable submarino entre Chile y Los Ángeles, en lo que será la primera conexión intercontinental de su tipo que no pertenece a una empresa de telecomunicaciones.



Bautizado como "Curie" en honor a la científica Marie Curie, este cable será uno de los tres que instalará el gigante estadounidense de internet para continuar incrementando su capacidad de brindar servicios de almacenamiento en la nube (cloud) en todo el mundo. Será también el primero en el mundo de propiedad exclusivamente privada.



Además, Google trabajará con la red social líder Facebook y otras compañías para instalar el cable "Havfrue" (sirena, en danés), que unirá Estados Unidos con Dinamarca e Irlanda. Google instalará un tercer cable submarino, el Hong Kong-Guam Cable System (HK-G) en el océano Pacífico, que mejorará la capacidad de Australia y zonas de Asia.



"Estas inversiones mejoran aún más nuestra red, la más grande del mundo, que según algunas informaciones ofrece el 25% del tráfico mundial de internet", escribió el vicepresidente de la plataforma de la nube, Ben Treynor Sloss, en un blog de la compañía.



Google ha gastado 30.000 millones en la mejora de su infraestructura durante los últimos tres años y "aún no hemos terminado", agregó.



Las conexiones rápidas y confiables a internet se han convertido en un imperativo a medida que se accede a juegos, redes sociales, televisión, transacciones financieras, documentos y más como servicios alojados en línea en los centros de procesamiento de datos.



"En pocas palabras, nuestros sistemas de cable brindan la velocidad, capacidad y confiabilidad por las que Google es conocido en todo el mundo", dijo Sloss.



"Aunque no hemos acelerado la velocidad de la luz, hemos construido una mejor red de nube como resultado de las muchas rutas directas entre nuestra nube y los usuarios finales", añadió.



Google compite con Amazon Web Services como plataformas que las empresas pueden contratar para manejar ofertas en la nube.



El gigante de internet está aumentando las capacidades de la red en Holanda, Montreal, Finlandia, Hong Kong y Los Ángeles este año, según Sloss.