Novedades en la Academia de Medicina

Esta semana ingresaron dos nuevos miembros a la Academia Nacional de Medicina: Sonia Boudrandi, que asumió como académica titular; y Miguel Cherro, como miembro honorario.



Boudrandi es cirujana. Fue la primera mujer que ocupó cargos de profesora titular grado 5 de Clínica Quirúrgica en Facultad de Medicina de la Universidad de la República y la primera en ser presidenta de la Sociedad de Cirugía.

Nació en La Paz, Colonia, y egresó de la facultad en 1981. Obtuvo su título de cirujana general en 1985. Es autora de numerosos trabajos científicos de cirugía y anatomía.



Cherro es pediatra, psiquiatra de niños y adolescentes. Fue profesor titular grado 5 y director de la Clínica de Psiquiatría de Niños y Adolescentes del Hospital Pereira Rossell. A nivel internacional, fue vicepresidente regional de la World Association for Infant Mental Health (WAIMH) y de la International Association of Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP).



Junto a las decenas de artículos científicos, Cherro publicó ocho libros científicos y de ficción.



En la ceremonia realizada el pasado jueves estuvo el presidente de la Academia, Henry Cohen, el subsecretario del Ministerio de Salud Pública Jorge Quian, y el decano de la Facultad de Medicina Miguel Martínez, entre otras autoridades, docentes y médicos.