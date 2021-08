Noticia desmentida sobre COVID-19 fue la más visitada del primer trimestre en Facebook

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Facebook admitió que la publicación con enlace más compartida durante el primer trimestre de este año fue una noticia relacionada con el COVID-19 que posteriormente fue desmentida, y defendió que no publicó antes el informe que lo demostraba para combatir mejor la desinformación.

La compañía estadounidense publicó este fin de semana el informe de transparencia que muestra cuáles fueron las publicaciones más vistas de la plataforma en el primer trimestre, apenas unos días después de hacer público su primer informe sobre este aspecto, relativo al segundo trimestre.



No obstante, The New York Times tuvo acceso al informe del periodo anterior, que no había sido publicado originalmente por Facebook, y que desvelaba que la publicación con enlace más vista era una noticia del diario estadounidense Chicago Tribune que relacionaba la muerte de un médico en Florida con la vacuna contra el COVID-19.



La autopsia de la víctima acabó demostrando que la muerte del médico estadounidense no estaba relacionada con la vacuna y finalmente el diario actualizó su noticia para reflejarlo.



Posteriormente, Facebook publicó el informe de contenido más visto del primer trimestre. El portavoz de la compañía Andy Stone aseguró en Twitter que la compañía admitía las críticas, pero señaló que, mientras el Chicago Tribune actualizó su noticia, otros medios como The New York Times no lo hicieron. Stone ha señalado "lo difícil que es definir qué es la desinformación".



Asimismo, Stone defendió la decisión de Facebook de no publicar el informe del primer trimestre. "Terminamos no publicándolo porque había puntos importantes en el sistema que queríamos arreglar", concluyó el portavoz de la red social.