Nissan espera lanzar un servicio de robot-taxis en Japón hacia 2020

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Coincidiendo con los Juegos Olímpicos que se celebrarán en la ciudad de Tokio, Japón, la compañía de autos lanzaría Easy Ride.

AFP Tokio. Foto: Pixabay

El constructor de automóviles japonés Nissan declaró el martes que prevé lanzar hacia 2020 en Japón, coincidiendo con los Juegos Olímpicos de Tokio, un servicio comercial de robot-taxis, con su socio local de tecnología móvil DeNa.

Bautizado "Easy Ride", este servicio, que empleará vehículos eléctricos autónomos controlados por inteligencia artificial, se lanzará "de forma limitada hacia 2020 en Japón, en una ciudad en la que esto tenga sentido y en la que tengamos las autorizaciones necesarias", declaró a la AFP un portavoz del constructor.

Nissan y DeNa llevarán a cabo el próximo marzo un primer ensayo con el público en general y en condiciones reales en el barrio portuario de Minato Mirai, en Yokohama, cerca de Tokio, donde se encuentra la sede mundial de Nissan, indicaron el martes ambas compañías, asociadas en este proyecto de robot-taxis desde enero.

El test durará quince días e implicará a dos vehículos autónomos puestos a disposición de los usuarios del barrio de forma gratuita, que podrán reservarlos a través de una aplicación, precisó el portavoz de Nissan.

La empresa busca "medir el grado de aceptación" de la gente de esta iniciativa, añadió.

Los constructores de automóviles de todo el mundo, así como los gigantes de la tecnología como Google y Apple, han mostrado un gran interés por el robot-taxi, que podría revolucionar la industria del automóvil.

En 2030, los robot-taxis podrían representar el 40% de los beneficios del sector del automóvil, según un estudio reciente del gabinete Roland Berger, que predice un declive de casi el 30% en la demanda de coches particulares.