Niños e internet

El tiempo que pasan los niños en internet sigue preocupando a los expertos. El tema se tocó nuevamente la semana pasada, cuando Tristan Harris, ex especialista en ética de Google y Roger McNamee, ex inversor de Facebook, presentaron la campaña "Truth About Tech" (la verdad sobre la tecnología), la cual busca alertar sobre las consecuencias de la conectividad constante.

El hecho encendió las alarmas, pues ambos aseguraron que Snapchat, Instagram, YouTube y Facebook no son productos neutrales, sino que están diseñados para volver a las personas adictas mediante diversas técnicas. El problema es que en el caso de los menores son más difíciles de identificar y logran mantenerlos conectados de manera contante.

Informar a los padres sobre cuáles son estos trucos y entregar consejos para evitarlos es uno de los principales objetivos de la campaña, en lo que definieron como "una hoja de ruta para el bienestar digital de los niños".

La reproducción automática es una de las principales tácticas dañinas, explica a "El Mercurio" Viviana Reverón, manager para Latinoamérica de Common Sense, organización estadounidense que se dedica a medir el impacto de internet en la familia y principal aliada en la campaña.

Esta función está disponible en Netflix y en Facebook, y hace que un video se reproduzca automáticamente apenas termina el anterior, con lo que el usuario se mantendría conectado.

Correlación.

Lo mismo advierten de las notificaciones, alertas que llegan al dispositivo cuando alguien le ha dado "me gusta" a una foto e invitan a entrar a la red social.

De acuerdo con lo que indica Common Sense, las compañías se valen de esta técnica para mantener a los niños buscando infinitamente un "premio", como poder ver a quién le agradaron sus fotos.

"Nuestras conclusiones se basan en información compartida por insiders (miembros) de Silicon Valley. Además, ya hay estudios que demuestran correlación entre el uso de redes sociales y adicción a la tecnología, lo cual ha generado alarma entre académicos", agrega.

La organización aconseja a los padres que les pidan a sus hijos desactivar estas funciones. "La reproducción automática interfiere con el autocontrol de un niño", agrega María Pía Castro, psicóloga infantil de la Clínica Santa María de Chile. "Decirles explícitamente que lo desactiven los ayuda a formar un patrón de conducta porque les enseña a tomar decisiones positivas para su vida. No hay que temer en dar una orden. Ellos deben saber que los padres son la autoridad".

En el caso de Snapchat, la campaña advierte sobre los "Snapstreak", una especie de medidor de amistad. Se activa a través de un emoticón de fuego y una cifra que aparece en el perfil de dos usuarios que se mandan fotos constantemente. Mientras más imágenes se envíen, más aumentará la cifra, lo que representa la fortaleza de su amistad virtual.

Con horarios.

Según Common Sense, los niños pueden obsesionarse con mandar fotos para mantener su "Snapstreak", debido a que la aceptación del otro es importante en esa etapa.

En este caso recomiendan a los padres asegurarse de que sus hijos envíen un máximo de fotos al día y solo después de terminar la tarea o de limpiar su pieza.

La psicóloga Ana Rodríguez Conca, de la Clínica de la Universidad de los Andes, concuerda con esto y cree que esto puede ayudar, al menos al principio. "Luego hay que tratar de fomentar su propia voluntad, explicándoles lo que es obsesivo. Al mismo tiempo, enseñarles que la prioridad la tienen las relaciones reales y no las interacciones en la red".

Finalmente, la campaña sugiere a los padres restringir los juegos online gratuitos que se conectan con las redes sociales, como es el caso de Candy Crush en Facebook, a través del cual las empresas tienen acceso a los amigos del usuario y cruzarían datos que les permitan hacer inferencias sobre sus gustos.

Según los expertos, esto les permite presentar, a futuro, otros productos atractivos que los mantengan navegando en la red.

Actual Un asunto que es de preocupación

La campaña #Truth about tech" (la verdad sobre la tecnología) no es el primer cuestionamiento sobre impacto de internet en la población infantil. Son varias las campañas que vienen haciéndose sobre esto.

Pedido Afirman que los niños no están listos

Hace dos semanas, más de cien expertos internacionales pidieron a Facebook a través de una carta abierta que cerrara su aplicación infantil Messenger Kids, aseguran que los niños no están listos.

Responsabilidad La mirada de los padres

La mirada atenta de padres debe estar siempre presente para un uso responsable de las tecnologías. Tener presentes normas y horarios de uso es lo que aconsejan psicólogos y expertos en la materia.