Niño perdió un diente en la escuela en México y director envió una constancia al ratón Pérez

La felicidad del pequeño Mateo Kalel se esfumó en cuestión de segundos luego de que perdió el primer diente, que se le cayó y que pensaba entregarle al Ratón Pérez y al Hada de los Dientes, para que le

dejaran un premio.

Durante todo el día, este niño del colegio Jean Piaget de Rio Bravo en México mostraba a sus compañeros su gran tesoro y, justo antes de volver a su casa, Caleb no encontró su diente.



Al observar la tristeza de su alumno, el director, Ernesto Terán Mendizabal, y la maestra Arianne Terán decidieron solucionar el problema girando un ocio para el Ratón Pérez y el Hada de los Dientes.



En este documento, que tiene como asunto, "Perdida de diente de leche", el director da cuenta de lo acontecido en el plantel.



"Se deja constancia de que el alumno Mateo Kalel se le cayó el diente y en la salida, lo extravió siendo el maestro Ernesto Terán, testigo de la existencia del mismo", refiere el documento.

Se expide el presente certificado, indica la misiva, para dar testimonio ante el Señor Ratón Pérez o Hada de los Dientes, para cualquiera de los dos que se presente, ya que Mateo dejará esta nota como prueba debajo de su almohada esta noche. "Saludos cordiales", concluye el escrito que firma el director.

Mateo regresó volvió al día siguiente a clase feliz ya que gracias a la carta del director le habían dejado un billete.



"No me quiso decir de cuánto era el billete", comentó entre risas el director, quien aseguró que la mamá del menor lo llamó para agradecerle el gesto con el hijo.



"Como docentes sabemos que esta es una gran ilusión para los niños y no está en nosotros decirles en qué o no creer, al contrario, nos gusta ser defensores de sus ideas y reforzarlos emocionalmente", aseguró Terán Mendizabal.