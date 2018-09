¿Quién es la niña que protagoniza el famoso meme “dice mi mamá que…”?

La imagen de una tierna niña con la mano en la cintura y una llamativa cabellera se ha vuelto viral en las redes sociales con la frase "dice mi mamá que...".



Si se preguntan quién es esta niña la respuesta es: Cardi B.



Todo surgió cuando la rapera estadounidense compartió una foto de sí misma de cuando era niña y la acompañó con el mensaje: "Mi mamá dice que todos tienen que jugar conmigo".



De su cuenta de Instagram saltó a todas las redes sociales, ahora la pequeña que está generando diversión en Internet se ha convertido en mamá y está casada con el rapero Offset.

¿Quién es Cardi B?

La estadounidense Cardi B, que se convirtió rápidamente en una de las mujeres más influyentes del universo hip-hop, anunció a inicios de julio el nacimiento de su hija Kulture Kiari Cephus. En Instagram, la rapera publicó una foto de ella embarazada, desnuda y tatuada en una habitación llena de ores, con la leyenda del nombre de su hija y la fecha de nacimiento, 10 de julio de 2018.



La neoyorquina de 25 años ya había revelado el sexo del bebé que concibió con el rapero Offset, uno de los tres miembros del grupo Migos. Es el primer hijo de Cardi B y el cuarto para Offset.



El nombre de la bebé, Kulture Kiari Cephus, es un guiño al padre, cuyo nombre real es Kiari Kendrell Cephus.



"Culture" y "Culture II" son los títulos de los álbumes de su grupo de hip-hop.



Cardi B ganó una notoriedad enorme en el mundo de la música estadounidense a partir del éxito de su canción "Bodak Yellow", lanzada el año pasado, en la que habla de su vida anterior como stripper.



Nacida en el Bronx, Belcalis Almanzar, su verdadero nombre, trepó recientemente a la cima de la lista de sencillos de Estados Unidos con su canción "I like it".



Al principio mantuvo en reserva su embarazo hasta que en abril actuó en el programa televisivo "Saturday Night Live" usando un vestido blanco que mostraba su vientre abultado.



La cantante también confirmó hace poco que se había casado en secreto con Offset. Cardi B, cuyo primer álbum se tituló "Invasion of Privacy" (invasión de la privacidad), manifestó su molestia en el momento de la difusión de la noticia, publicando: "Al menos podrán dejar de decir que yo tuve un bebé fuera del matrimonio".



La rapera Cardi B cosechó 10 nominaciones para los MTV Video Music Awards (VMA) , reflejo del año en que se convirtió en una de las artistas más exitosas y más buscadas de la industria.



La cantante de 25 años oriunda de Nueva York obtuvo nominaciones en todas las principales categorías, entre ellas la de Mejor Artista y Mejor Artista Nuevo así como las de Mejor Video, Mejor Colaboración y Mejor Coreografía principalmente por su trabajo con Bruno Mars en "Finesse".