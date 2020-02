Nido de Vida produce papel plantable, un producto que luego de usado se planta

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Belén Bustos es argentina; Julia Grenz, alemana. Que las dos estén viviendo en Uruguay es culpa de Cupido: se enamoraron de dos uruguayos. Y que las dos sean las socias fundadoras de Nido de Vida, un emprendimiento nacional de papel plantable, es culpa de sus hijos Bruno y Nils, de 5 años cada uno.

Cuando estaban embarazadas se conocieron en clase de Pilates. Eran vecinas en El Pinar (Canelones) –lo siguen siendo– y querían mantenerse en actividad, pero con un trabajo que les permitiera ser madres presentes. Como Belén es paisajista y trabajaba en el desarrollo y creación de huertas orgánicas con niños, Julia le propuso brindarle su formación como analista empresarial y gestora de proyectos para hacer crecer el emprendimiento.

“Nos complementamos muy bien”, contó Julia sobre ese comienzo que, inesperadamente, torció su rumbo cuando trajo de un viaje a España unas semillas envueltas en un papel. “Le dije a Belén: ‘Esto es para la huerta orgánica, para enseñanza y para los talleres está muy bueno porque los niños no lo pierden…’. Empezamos a investigar y ahí se nos abrió el mundo del papel plantable, que en otros países ya existía, pero en Uruguay aún no”, recordó la alemana.



Ese mundo, que les encantó desde el vamos, se correspondía con su filosofía de cuidado del ambiente, el reciclaje y las huertas orgánicas que había guiado sus pasos hasta ahora. “Pensamos: con cada semilla podemos cambiar algo en el mundo” y empezaron por probar presentándose en Camino Verde, la feria de productos ecológicos más grande del Uruguay.



La idea era ver lo que pasaba, nunca imaginaron que la aceptación iba a ser tan grande. El papel con semillas es una alternativa que no solo reduce los residuos sino que da vida a algo nuevo.



Talleres y souvenirs divertidos para niños

Cuando la empresa comenzó con las huertas orgánicas, Belén dictaba talleres para niños. Ahora, con la producción de papel plantable, le siguen pidiendo talleres para que instruya sobre este tema. Además, surgió la creación de souvenirs para cumpleaños. “Para los niños es más divertido plantar un pájaro que una semilla que no ve. Cuando producimos papel, siempre queda un resto con el que no sabemos qué hacer. Entonces armamos formas de animales, por ejemplo, para cumpleaños infantiles. Lo hice con el de mi hijo y las madres me mandaban las fotos de cómo los plantaron y crecieron”, contó Julia.



Qué es.

Lo primero que hubo que explicarle a la gente fue qué es el papel plantable: “Se trata de un producto artesanal que se logra uniendo papel con semillas de hortalizas y flores, transformándose así en un elemento biodegradable que genera vida de una manera mágica y sencilla ya que, una vez cumplida su primera función, se planta y germina una planta”.



Así es como lo define Nido de Vida en su sitio web. El reciclaje del papel lo hacen Belén y Julia con sus propias manos, siguiendo un proceso en el que introducen las semillas. Por el momento, laboratorios Roche es el único que les dona su papel de oficina y, a cambio de eso, las emprendedoras dictan talleres a sus empleados.



Las semillas que utilizan son de hortalizas y de algunas plantas aromáticas, teniendo en cuenta que el tamaño debe ser el adecuado para que la hoja que se obtiene pase, por ejemplo, por una impresora. Entre las más usadas están rúcula, lechuga, zanahoria, mostaza, albahaca, tomate, morrón, orégano… Todo depende de la época del año. “Probamos con trébol, pero mancha”, apuntó Julia.



Belén explicó que la producción lleva mucho tiempo. “Es todo un proceso: reciclar el papel y secarlo. Uruguay es un país muy húmedo, entonces, dependiendo de las fechas se pueden brotar antes todas las hojas”, indicó.



También hay que tener en cuenta la ansiedad de la gente. “Hay semillas que las plantás y brotan un mes y medio después y, a lo mejor, la tolerancia del público no es tanta. Entonces elegimos semillas que puedan brotar dentro de diez días máximo, así no hay frustraciones y no pase que el papel no sirva”, señalaron.



El procedimiento es sencillo. Cuando el papel plantable ya cumplió su función como papel, su dueño, en lugar de tirarlo a la basura, lo coloca en la tierra o en una maceta, lo cubre con una fina capa de tierra, lo riega con suficiente agua y le busca un sitio con sol. “¡En pocos días verás crecer la magia!”, aseguran las responsables de Nido de Vida.



Producción.

Julia y Belén quieren concentrarse en la producción de papel a granel. En principio manejan el formato de hojas A4, sobre todo en colores blanco y beige, con uso de tintas naturales. Si alguien quiere un color en particular, se le prepara especialmente.



“Nos gustaría tener cada vez más un papel artesanal, pero liso”, destacó una de las emprendedoras. También elaboran tarjetas, postales y souvenirs para cumpleaños si así se lo solicitan. “Si un diseñador nos dice ‘tengo un diseño que podría funcionar con papel plantable’, le pedimos que se ponga en contacto con nosotros. Nos gusta trabajar en equipo”, apuntó.



Por ejemplo, entre 2018 y 2019, para Navidad hicieron cosas chiquitas que les dieron mucha felicidad porque recién estaban arrancando. “Ahora ya se sumaron empresas grandes, como la tienda de ropa Rotunda, que hizo todas las tarjetas para sus clientes. Obviamente que nuestro papel es más caro que el normal porque es artesanal, tiene un valor añadido, pero las empresas piensan ‘en lugar de hacer 10 mil tarjetas, hago 5 mil diferentes, con otro mensaje’”, señalaron las emprendedoras.



De familia y ciudad muy vinculados al papel Julia nació en Ravensburg, que junto con Nürnberg fueron las dos primeras ciudades alemanas en producir papel. Es por esta razón que la emprendedora siente que está volviendo a sus raíces o cerrando un círculo. Y no solo por eso, sino también porque proviene de una familia dedicada a la distribución de papel y a la fabricación de cartón. “De niña estaba mucho dentro de la fábrica. Yo me fui de Alemania a Barcelona, me dediqué a otra cosa y terminé volviendo a mis raíces sin darme cuenta. Es muy curioso”, reflexionó.

La repercusión, tanto en las empresas como en el público consumidor, ha superado las expectativas de las socias. “Hoy no llegamos a cubrir la demanda que tenemos, entonces necesitamos aumentar la producción, sistematizarla de alguna manera y hacerla profesional”, contaron y anunciaron que en breve incorporarán una persona para que las ayude en las tareas administrativas, marketing y redes sociales.



Laboratorios, escuelas, emprendimientos como No Más Colillas Uruguay y empresas interesadas en distribuir su producto, como Packaging.uy en Montevideo, son algunos de sus clientes. Incluso comparten experiencia con emprendedores del exterior ya que las han consultado de Colombia, Bolivia y Chile. “No lo vemos como competencia, sino como una colaboración y eso mejora el mundo. Creemos que en muchos aspectos se podría reducir la forestación de árboles y volver al papel reciclable. El mensaje es utilizar el papel y después poder usarlo para alimentarnos”, señalaron con orgullo.

El apoyo de ANDE, ferias y el patrocinio de Khem Cuando Belén y Julia arrancaron con Nido de Vida, muchos les comentaron que en Uruguay existían fondos a los que se podían presentar para que las apoyaran, caso de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) o la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE). “Ahí fue que dijimos ‘vamos a probarlo, no perdemos nada’”, contó Julia. Fue así que, luego de mucho papeleo, en la última semana de diciembre pasado recibieron la noticia de que a partir de este mes de febrero cuentan con un fondo de ANDE. “Estamos muy felices porque vamos a poder sistematizar la empresa. Nos gustaría ser la empresa de papel plantable reciclado, más en lo que tiene que ver con las hojas a granel que en la tarjetería”, dijo. Además, lograron el patrocinio de Khem, una plataforma dedicada exclusivamente a incubar emprendimientos cuya propuesta de valor se base en la aplicación de conocimiento biotecnológico. Por otro lado, Nido de Vida se sigue dando a conocer a través de su presencia en ferias que acompañen su filosofía de trabajo, caso de Camino Verde o el Festival Música de la Tierra, que este año cumple 10 años y tendrá lugar los 21 y 22 de marzo en Parque Jacsksonville. También procuran mantenerse en colaboración con otras empresas uruguayas dedicadas al papel plantable. Todavía son pocas y poco conocidas, pero consideran que, si bien Uruguay es un país chico, hay suficiente mercado como para que todas tengan su espacio.

Papel en formato A4 Nido de Vida se concentra fundamentalmente en la producción de papel a granel. Ofrece hojas en formato A4 (se trabaja en implementar otros formatos para el futuro), sobre todo en colores blanco y beige. Se puede solicitar su elaboración en otros colores.

Hojas en blanco y beige son las más pedidas hasta el momento.

Todo tipo de tarjetería Si se les solicita, pueden elaborar todo tipo de tarjetas: personales, de agradecimiento, invitaciones de bodas y cumpleaños, folletería, etc. En Uruguay, la empresa Bambú elabora tarjetería y papelería con papel plantable que le compra a Nido de Vida.

Tarjetas de agradecimiento, marcadores e invitaciones son algunos de sus productos.

Souvenirs de cumpleaños Con los restos que quedan de la producción de papel que no pueden utilizarse, las emprendedoras elaboran papel plantable con formas de animales o estrellas de mar que sirven como souvenirs para los cumpleaños infantiles. Es una forma de aprender jugando.