Netflix: Cómo ver contenido en 1080p usando Chrome o Firefox

Netflix muestra su contenido en diferentes calidades dependiendo del navegador y sistema operativo que utilice el usuario. La única forma de ver videos en 4K es por medio de Microsoft Edge, pero si una persona quiere verlos en Chrome o Firefox, la resolución máxima será 720p sin opción a cambiar de configuración para ver películas o series en una mejor calidad.



El servicio de streaming limita la reproducción a 1080p desde el navegador a estos dispositivos y softwares: Internet Explorer en Windows, Safari en macOS y Chrome desde el ChromeOS.



Pero, afortunadamente existen complementos de terceros que permiten mejorar la calidad del contenido de Netflix para no estar limitados a los 720p que muchas veces no permite disfrutar una película con muchos efectos.



Para hacerlo desde Chrome existen dos extensiones que mejoran la calidad de reproducción: Netflix 1080p y Super Netflix.



Ambas extensiones no tienen costo y se pueden instalar desde la Chrome Web Store. Con ellas se podrá ver contenido en 1080p.



Sin embargo, es importante destacar que parte del motivo por el cual Netflix no hace streaming en 1080p en Chrome es porque consumirá muchos recursos en la batería. Esta es, incluso, una advertencia del propio desarrollador de Netflix.



Si usas como navegador Firefox, puedes utilizar “Force 1080p playback for Netflix” el cual hace creer a Netflix que está reproduciendo desde un ChromeOS. Esta herramienta se puede instalar desde la tienda de add-ons del navegador.