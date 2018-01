Netflix: Cuatro apps para aprovechar mejor el servicio de streaming

Con algunos detractores y muchos seguidores, no cabe duda de que Netflix representa una de las más grandiosas plataformas de streaming en el mundo. Por menos de 10 dólares se puede acceder a una innumerable cantidad de contenido como películas, series y documentales, la mayoría de ellas de bastante calidad.



No obstante, hay quienes consideran que la plataforma podría ofrecer mayores libertades a la hora de disfrutar contenido. Quienes así piensan han creado todo tipo de aplicaciones que pueden ayudarnos a explotar mejor el servicio de streaming.



A continuación te presentamos cuatro apps que harán de nuestra experiencia en Netflix más completa. Aclaramos que estas no son oficiales de la compañía, sino que son las preferidas entre los usuarios. Sin más preámbulos vamos a echarles un vistazo.



Buscá tus películas, series o documentales favoritos

Upflix nos va mostrando las últimas incorporaciones que el servicio ha hecho a su catálogo en función del país en el que lo contratemos, así como los próximos lanzamientos que veremos. También podremos pedirle que nos muestre contenido dependiendo de la calificación que tienen en bases de datos como IMDB o Rotten Tomatoes, además de buscar por opciones por género.



Y por si fuera poco, podremos buscar actores y directores y la aplicación nos enseñará las series o documentales que estén disponibles ahora mismo en Netflix en relación con ellos.



Ve contenido en simultáneo con tus amigos

Netflix Party es un complemento para Google Chrome que te deja ver contenido en Netflix en remoto con tus amigos. Lo que esta app hace, es sincronizar la reproducción entre diferentes dispositivos y además añadir un chat a la ventana donde se reproduce la película. De esta manera, todos los que estén conectados podrán interactuar no importa dónde se encuentren.



Todo sobre tu película favorita

Si bien no está dirigido específicamente a Netflix, CineTrak puede ser de gran ayuda. Se trata de una base de datos de películas y series en la que podremos buscar absolutamente de todo.



Además, también podremos indagar acerca de las películas en las que aparecen nuestros actores favoritos, los próximos estrenos que veremos en los cines y demás información interesante.



Con CineTrak podremos crear nuestras listas de películas por ver, o clasificar nuestras obras favoritas por género.



Accede a las categorías ocultas de Netflix

En Netflixcodes encuentras un directorio que te da acceso a muchas de las categorías "secretas" del streaming. Es decir, aquellas que no aparecen en las aplicaciones normales.