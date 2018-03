Netflix abre cadena de "tiendas de la corrupción" en aeropuertos de Brasil

La plataforma de internet y productora cinematográfica promociona su serie "El Mecanismo", inspirada en la Operación Lava Jato, el gigantesco escándalo de corrupción que sacude a Brasil, con locales ficticios de venta de artículos para delinquir en forma refinada en los terminales aéreos de Brasilia y de Congonhas, en Sao Paulo.



Un manual de "Delación premiada para legos" con las "1.001 cosas para hacer antes de ir a la prisión domiciliaria" es expuesto en una vitrina que simula ser la de un local comercial, junto a zapatos con grabador o a un diccionario de "Corruptérminos".



Los pasajeros que acaban de desembarcar se acercan extrañados a la "Loja da corrupção" (tienda de la corrupción) de diseño moderno del aeropuerto internacional de la capital brasileña.



"Exponer la corrupción es una forma de llamar a la ley, porque a partir del momento en que se declara eso en una tienda se intima a la ley a hacer alguna cosa contra ese delito", dijo a la AFP Paulo Gabriel, un ingeniero de 43 años.



Pero después de grabar cada detalle del montaje con su celular, no se mostró muy convencido de si la mejor forma de concienciar a la población sobre el tema es frivolizándolo.



"No sé si este es el modo correcto de hacerlo", comentó.



Provocación

La instalación sigue el estándar de las provocadoras acciones de marketing de Netflix en Brasil, que suele responder con sarcasmo a mensajes de los políticos desde su cuenta de Twitter.



La promoción de sus tiendas de corrupción replican el formato de los anuncios de productos de alta gama: modelos con ropa interior repleta de billetes o exponiendo delicadas tobilleras electrónicas doradas en combinación con zapatos de taco alto. Por detrás, una voz sugestiva recomienda las corbatas para "filmar a sus enemigos políticos".



El video que pide "mantener el buen gusto por encima de todo. Incluso de la ley" tiene casi 400.000 reproducciones.

Incluso los policías que custodian el aeropuerto se detienen a ver el local que promociona la saga sobre "el mayor escándalo de corrupción de todos los tiempos".



"El Mecanismo" se estrenó el 23 de marzo. La serie, de ocho episodios, narra la historia de un policía obsesionado con desentrañar los negocios turbios de un cambista, investigación que tomará dimensiones gigantescas y alcanzará a poderosos considerados hasta entonces intocables.



Pero la difusa frontera entre realidad y ficción por la que discurre la obra ya ha despertado las iras de varios políticos como el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), que afirmó este miércoles al cierre de su polémica caravana por el sur del país que pretende denunciar a la plataforma.



"Vamos a procesar a esa tal Netflix porque están haciendo una fiesta. No podemos aceptar eso y no lo voy aceptar", lanzó el líder de la izquierda, quien se encuentra en una compleja situación judicial tras su condena a más de 12 años por corrupción.



El domingo su sucesora Dilma Rousseff, destituida en 2016, ya acusó al programa de propagar "mentiras" y atacó en un comunicado las supuestas libertades del guión.



El director de la serie, el brasileño José Padilha, responsable del éxito mundial "Narcos", recogió el guante un día después en una entrevista con O Globo: "La izquierda enloqueció y se volvió más hipócrita que la derecha", declaró.