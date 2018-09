NASA avista al explorador Opportunity desaparecido en Marte hace 107 días

La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) informó hoy del avistamiento de su vehículo explorador Opportunity, desaparecido en Marte hace 107 días debido a la polvareda causada por una fuerte tormenta de arena que provocó que el aparato entrara en estado de hibernación.

"La NASA aún no ha recibido señales del rover Opportunity, pero al menos podemos verlo de nuevo", anunció la agencia espacial estadounidense en un comunicado en el que se adjuntaba una imagen aérea donde se puede observar un pequeño punto blanco que resalta en la oscura superficie del planeta rojo.



La fotografía, que fue captada con una cámara de alta resolución HiRISE, ha provocado el optimismo en la NASA, puesto que no tenía ningún tipo de contacto con su vehículo desde el pasado 10 de junio.



Ese día, mientras exploraba en el valle de la Perseverancia, una fuerte tormenta de arena azotó la región y oscureció el cielo marciano, por lo que el explorador, que se propulsa mediante energía solar, entró en estado de hibernación.



Los responsables del proyecto esperaban que el Opportunity se volviera a activar en un plazo de 45 días, pero el tiempo pasaba y no se recibía ninguna señal desde el aparato, lo que llevó a la NASA a temer que el vehículo se hubiera podido perder para siempre.



Algunos científicos incluso llegaron a iniciar una campaña de apoyo en las redes sociales.



"Oppy, seguimos escuchando y trabajando activamente para recuperarte. Por favor, telefonea a casa. Todos nosotros @NASA te apoyamos", tuiteó el administrador asociado de la dirección de misiones científicas de la agencia espacial, Thomas Zurbuchen.



Sin embargo, finalmente, los "niveles de polvo se han reducido de manera constante a lo largo de las últimas semanas", señaló el comunicado, lo que ha permitido a la NASA establecer, por lo menos, contacto visual.



Desde que el Opportunity aterrizó en Marte, en 2004, ha realizado algunos descubrimientos notables como que el planeta, hace 4.000 millones de años, reunió las condiciones necesarias para albergar vida de organismos mesófiles, aunque también ha demostrado que tuvo un ambiente ácido algún tiempo después.