En 2018 nacieron en Uruguay varios Lionel, Thalías y Rihannas

Nacieron 1.002 nuevos Juanes en 2018, 711 Emmas y 669 Mateos. Completan el Top 5 de nombres más elegidos entre los padres durante 2018 las bebas llamadas Julieta (659) y Martina (606).

Se dieron a luz 546 Marías y así las tocayas de la Virgen madre de Jesús quedaron sextas en el ranking, según datos a los que accedió El País de la Dirección Nacional de Identificación Civil.

Una persona llamó UTE a su pequeño. Otras, Darling, Cara, Lucerito, Neymar y Yocasta. Hay 12 varones bautizados Braulio, igual que el joven uruguayo que se consagró campeón de La Voz Argentina en diciembre pasado, de apellido Assanelli. Y otros tantos que se inspiraron en el fútbol más que de costumbre por ser un año mundialista.

Foto: archivo El País

Faranduleros.

Una de las primeras preguntas que motiva ver la panza de una embarazada es saber el sexo de la criatura, y acto seguido cómo se llamará. Así que el nombre del nuevo integrante de la familia es tema de conversación en la pareja pero también despierta curiosidad entre los seres queridos y allegados.



“Cuando nombras a alguien estás depositando tus expectativas, y siempre tiene un significado para la persona, ya sea por algo bueno que le pasó, o hasta por el personaje de una película”, dice la psicóloga Mariana Alvez.



No está errada. El año en que se estrenó el último filme de la trilogía Wolverine, hubo 34 bebés llamados Logan, igual que el título de la película y el rol de Hugh Jackman. Y nacieron seis Sandros mientras se emitía la ficción Sandro de América.



Llama la atención que no se haya inscripto ningún Luis Miguel en el Registro Civil después del furor de la serie dedicada a la vida del cantante mexicano, aunque sí hubo 18 bebas llamadas Marcela (nombre de su madre), 136 Migueles, y 348 Luises, pero todo hace pensar que fueron en honor a Suárez, y no al cantante.



Se dieron a luz tres Romas y tres París pero nadie en Uruguay eligió llamar a sus niños como los protagonistas de La casa de papel, que solían usar seudónimos de ciudades en la serie española.



Si bien ningún paciente llega al consultorio de Alvez pidiéndole que le sugiera ideas de nombres, siempre le dan la explicación del caso: “Le voy a poner Juancito porque mi primer novio se llamaba así, porque es el nombre de mi padre, o porque me gusta desde niña”, cuenta la psicóloga.



La carga emocional está muy arraigada. Es frecuente optar por rendir tributo a los seres queridos (padres, abuelos, bisabuelos), y a los ídolos. Muchos fanáticos nombran a sus hijos como la persona que admiran.



En 2018 nacieron dos Lennon, cuatro Raphael, seis Sabina, y 10 Marilyn. Otros padres eligieron nombres más a tono con el siglo XXI: a 12 bebas las llamaron Rihanna, a siete Thalía, a tres Shakira, y a 12 niños Yandel.



Otro boom televisivo fue la vuelta al mundo de Marley con su hijo Mirko. Dos personas se inspiraron en eso y le pusieron el mismo nombre que el conductor argentino a sus bebés; otras siete se enternecieron con Mirko.

Futboleros.

Foto: Reuters

La Celeste y la pelota fueron figurita repetida en el año del Mundial.

Nacieron 25 bebés bautizados Edinson por Cavani, y hay otros 10 anotados como Edison.



Hay tres Mohamed inscriptos y todo hace pensar que es por el delantero egipcio de apellido Salah. Nacieron 12 Lionel, dos Beckham (aunque David esté retirado no pasa de moda), un Neymar, y 34 Samaras, ciudad rusa donde Uruguay goleó 3 a 0 al anfitrión en el Mundial 2018.



El amor del francés Griezmann por la Celeste motivó que muchos padres quisieran homenajearlo sin importar que Antoine convirtió el gol que nos dejó afuera de la Copa del Mundo.



En el Registro Civil figuran cinco Antuan, tres Antuán, y otros tres Anthuan: ningún padre acertó al nombre de pila del jugador del Atlético, aunque se pronuncia igual.



Igual suerte tuvo el volante uruguayo Nahitan Nández que debutó este Mundial. Hubo 51 personas que quisieron rendirle tributo a través de algo tan importante como el nombre de sus niños, pero nadie acertó cómo se escribe: hay 22 Nehitan, 4 Neitan, 9 Neythan, 8 Naitan, 4 Neytan y otros 4 Naythan. Lo que vale es la intención.

Un mix con homenajes, modas y políticos

El año en que murió Omar Gutiérrez hubo 24 personas que decidieron llamar a su hijo igual que el comunicador uruguayo. También en 2018 nacieron 81 bebés tocayos del menor de los Messi: Ciro. Los nombres de los otros dos hijos del crack del Barcelona también están de moda en Uruguay: hay 669 Mateos y 536 Thiagos. Otro que marca tendencia es el que Luis Suárez y Sofía Balbi eligieron para su tercer hijo: el año pasado se inscribieron 431 Lautaros. Hubo 19 que eligieron llamar a su hija como la duquesa de Sussex el año en que el inglés Harry contrajo matrimonio: 16 son Megan y tres Meghan por Markle. Hubo 17 Darwin -quizá en honor al personaje de Carlos Tanco en No toquen nada-, 21 Roger -por el tenista Federer-, 11 Zairas -tal vez por la modelo y exnovia de Forlán-, y dos Anaclara -como la tarotista que sale por TV-. Entre los nombres de flores, la preferida es Jazmín con 102 inscriptas en 2018, seguida de Rosa (27), Margarita (21), Violeta (12), Iris (3), Camelia (2) y una sola Azucena. No faltan los nombres bíblicos: hubo 15 Moisés, 22 Génesis y Abraham, y otros tantos con el De Jesús detrás.



Nacieron diez Katrinas, como el huracán destructivo que arrasó con el Atlántico en 2005, y 15 a quienes les pegó la nostalgia y llamaron Jade a sus hijas, como el personaje principal de la tira brasileña emitida en 2001, El Clon. Si de política se trata, se anotaron nueve Aparicios, siete Fideles, cinco Vladimir, y solo dos eligieron ponerle el mismo nombre que el presidente de la República, Tabaré.