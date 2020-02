Murió el creador del truco más famoso de la historia de los videojuegos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Kazuhisa Hashimoto, el creador del Código Konami –el truco más famoso de la historia de los videojuegos- murió el martes por la noche a los 61 años, informaron medios internacionales.

El Código Konami es una combinación de botones (‘Arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, B, A’) que permite desbloquear trucos o hasta personajes ocultos en ciertos videojuegos.

Uno de los que hizo eco en redes sociales sobre la muerte de Hashimoto fue el compositor Yuji Takenouchi. “El programador Kazuhisa Hashimoto murió anoche... Rezo por tu felicidad”, escribió en su Twitter.

El Código Konami fue creado por Kazuhisa Hashimoto hace 35 años, cuando desarrollaba la versión para arcade de Gradius, un juego “matamarcianos" lanzado en la NES.

“Tenía solo una persona en mi equipo que jugaba la versión arcade. Y la verdad que era muy difícil. Yo no había jugado demasiado esa versión y la verdad no podía ganar el juego. Así que se me ocurrió inventar el código”.

“Como yo era el único que lo iba a usar, pensé una secuencia que pudiese memorizar. Me aseguré que fuera fácil. El juego se desarrolló en un año y medio, aproximadamente, y en ese momento, adaptarlo era como un rompecabezas”, contó alguna vez Hashimoto en una entrevista citada por el medio Engadget.

En la versión para arcade de Gradius, el Código Konami le daba al jugador todas las mejoras (power-ups) que se obtenían de manera gradual. Fue tal la popularidad del código que luego se implementaría también en juegos como: Contra, Castlevania, Metal Gear, Silent Hill, Rocket, Yu-Gi-Oh!, entre muchos otros.

El Código Konami no solo está en el mundo de los videojuegos. Netflix lo tiene por default –con una variante– en las Smart TV para configurar la cuenta del dispositivo. Facebook lo tuvo por un tiempo como una capacidad oculta que hacía brillar la pantalla. Google Hangouts, el chat asociado a Gmail, permitía cambiar el color del fondo del sistema de mensajería con este código. La revista Vogue también lo aplicó un tiempo: hacía aparecer un velocirraptor con distintos modelos de sombreros, recordó el diario argentino Clarín.