“¿Puede el mundo aprender de Uruguay?”: The New York Times muestra la realidad del cambio climático

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

The New York Times elaboró un especial para mostrar “la realidad del cambio climático” a través de 193 historias. Una de ellas es la de Uruguay.

Cada una de esas historias, con imágenes, sonidos e información, intenta mostrar cómo está cambiando el planeta. Estos 193 países, miembros de las Naciones Unidas (ONU), han atravesado cambios, algunos grandes y otros pequeños, que remodelaron la realidad.

El informe intenta mostrar cómo "el cambio climático está afectando lo que comemos y la forma en cómo pasamos nuestro tiempo libre", aunque explica que en muchos casos "no es el único factor que interviene, pero los investigadores coinciden en que es un amplificador de las amenazas".



Por ejemplo, los característicos canales de los Países Bajos fueron, por mucho tiempo, uno de los lugares favoritos durante el invierno: allí se podía patinar. Pero en la última década esas aguas solo se congelaron tres veces y ya no de la misma manera. Ahora, el hielo es delgado y el patinaje en los canales no es recomendable.



Sin embargo, no todas son historias tristes o preocupantes. De hecho, The New York Times destaca que algunos países y sus acciones “pueden inspirarte”. Uno de ellos es Uruguay.



“¿Puede el mundo aprender de Uruguay?”, escribe el destacado medio y agrega: “Durante los últimos 15 años, el país ha realizado un cambio drástico hacia la energía limpia. Más del 97% de su electricidad ahora proviene de fuentes renovables.

¿Qué pasa en los países vecinos? Sobre Argentina The New York Times publica un video y pregunta “¿qué será del zampullín encapuchado?” –una especie en peligro crítico de extinción- y agrega: “Si los lagos patagónicos donde se reproducen estas aves continúan encogiéndose, los 1.000 zampullines que quedan estarán bailando su último tango”.



Para el caso de Brasil optaron por utilizar una voz: la de Anitta. La cantante pide ayuda para cuidar la Amazonía, el mayor tesoro de Brasil, ya que los gobernantes –especialmente su presidente, Jair Bolsonaro- “no están haciendo un buen trabajo”.



Tras recorrer las 193 historias, The New York Times escribió que “el cambio climático ya está cambiando la vida cotidiana. Pero el mundo no tiene por qué seguir ardiendo”.