Una multipíldora podría reducir el riesgo de sufrir un accidente cardiovascular

Una única píldora diaria que combine medicamentos contra la hipertensión y el colesterol, así como la aspirina, podría reducir en un tercio el riesgo de padecer un accidente cardiovascular en cinco años, según un estudio publicado el viernes.

La idea de este tratamiento llamado "polypill" o superpíldora, cuya composición puede variar, se remonta a unos 20 años. Pero este nuevo estudio, publicado en la revista médica The Lancet, es el primero a gran escala para evaluar su eficacia durante semejante lapso.



Este test comparativo involucró a una población rural turcomana de Irán, de entre 50 y 75 años. Un total de 90% de los 7.000 participantes no tenían antecedentes de enfermedades cardiovasculares y casi la mitad eran mujeres.



Un grupo recibió solo consejos sobre higiene de vida (actividad física, dejar de fumar...), mientras que otro además se tomó la multipíldora. En conjunto, el riesgo de padecer un accidente cardiovascular importante (infarto, AVC...) se redujo en un 34% en el segundo grupo respecto del primero.



Si se compara con las personas que toman otros medicamentos cardiovasculares, el efecto protector global cae al 22%, pero sigue siendo significativo, según The Lancet.



El tratamiento contenía dosis bajas de dos medicamentos contra la hipertensión y una dosis moderada de un anticolesterol, así como aspirina, indicó Gholamreza Roshandel, de la Universidad de Ciencias Médicas de la provincia iraní de Golestán.



"Más de las tres cuartas partes de los 18 millones de personas que mueren de enfermedades cardiovasculares cada año viven en países con ingresos bajos o medios", recordó el doctor Nizal Sarrafzadegan, de la Universidad de Ciencias Médicas de Ispahan, coautor del estudio.



La estrategia de una superpíldora barata, "si se adoptara a gran escala, podría desempeñar un papel clave en la realización del ambicioso objetivo de la ONU: reducir la mortalidad prematura debido a las enfermedades cardiovasculares de al menos un tercio en 2030", destacó.



El estudio no permite generalizarlo a otras poblaciones. Sin embargo, una píldora que reagrupa un cóctel de medicamentos hace más fácil el respeto del tratamiento (63% de los participantes en el estudio lo siguieron adecuadamente).



"Los futuros estudios deberían comparar la polypill con los medicamentos tomados separadamente, con resultados a largo plazo", así como evaluar sus efectos "en la población general de varios países", según el doctor Amitava Banerjee, de la University College de Londres, que no participó en el proyecto.