Sin rencor: las exnovias de Harry también fueron a la ceremonia

Las ex del príncipe Harry no faltaron a la boda real . Fueron los grandes amores del príncipe Harry , sus novias más conocidas. Chelsy Davy es considerada el "primer amor" del príncipe y aún ostenta el récord de haber protagonizado su noviazgo más largo: estuvieron juntos entre 2004 y 2011.



Cressida Bonas fue la última novia "oficial" de Harry. Si bien rompieron en 2014, tras dos años de relación, después de ella nadie ocupó el corazón del príncipe. hasta la llegada de Meghan Markle , claro. Cressida tiene una gran coincidencia con la protagonista de Suits: ella también es actriz y experta en redes sociales, donde se consagró como "it girl". Considerada una auténtica "BBB" (siglas que definen a una divertida categoría conocida como las "blue-blood and blondie", donde se encuentran otras royals como Amelia Windsor o Olympia de Grecia), es íntima amiga de Beatriz y Eugenia de York, las primas de Harry y William. Quienes conocen la intimidad de palacio aseguran que Harry y Cressida rompieron su noviazgo porque ella no soportó la presión mediática, no quería vivir bajo el foco de las cámaras.



Tendría que haber sido su gran día. Chelsy, que muchas veces soñó con el vestido blanco, hoy luce un traje de color azul marino y un fascinator con plumas. Cressida, fiel a su particular estilo, lleva un colorido vestido. Por las dudas, aclaran desde palacio, ninguna de las dos está invitada a las fiestas posteriores.