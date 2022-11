Mujer hablaba con su novio por videollamada y vio cómo moría tras un accidente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

James East y su novia Arabella Ashfield conversaban por medio de la aplicación FaceTime. East se sentó en la pared del Kingston Bridge, un puente en Reino Unido, para descansar mientras veía a la chica en la pantalla. Sin embargo, se resbaló.

Al recostarse en el área amurallada, que le llegaba a la altura de su cadera, no calculó bien la posición de su asiento, se tropezó hacia atrás, se dio un golpe en la parte posterior de la cabeza y murió, mientras Arabella, su novia, miraba la tragedia de su amado detrás de la cámara.



La mujer se encontraba en el cumpleaños de su hermana y, según la familia, “el grito de la joven fue devastador”, ya que en ese momento le estaba indicando a James por videollamada la ubicación de la casa en donde estaba con su familia, por el hecho de que él los iba a acompañar.

James estuvo alrededor de una hora flotando en el río y, a pesar de que se llamó a los servicios de emergencia, los esfuerzos que se hicieron para salvar su vida durante tres horas en el hospital no tuvieron éxito.



"Para ser honestos, fue horrible para mi madre; la Policía de Kingston tuvo que llamar a la de Gales del Sur, que luego tuvo que venir aquí a las 4:50 AM y tocar la puerta”, dijo Abigail, la hermana de James, para el diario The Sun.



Seis meses antes, el joven había conseguido su trabajo de ensueño, ya que era el ejecutivo de desarrollo comercial en una empresa de desarrollo de software llamada Trybe, en Londres. Además, se preparaba para correr la maratón y para jugar en el Leicester City, un club profesional de fútbol.



Su cuerpo fue enterrado en Swansea, Gales, su lugar natal. Según Abigail, su familia es muy unida y la cantidad de personas que fueron al funeral de su hermano “demuestran la gran persona que era y lo especial que es para nosotros”.

Una mujer murió ahogada cuando realizaba una transmisión en vivo por Facebook

En agosto, un trágico hecho similar recorrió las redes sociales: una mujer, llamada Hellen Wendy Naybuto, murió ahogada mientras realizaba una transmisión en vivo para Facebook, al parecer, en un hotel de la ciudad de Toronto, Canadá.



En la grabación que la estudiante de enfermería de 23 años compartió, se la puede ver mientras responde los mensajes de sus seguidores antes de reanudar con su rutina de natación. A continuación, y en cuestión de segundos, se encontró en la parte más profunda de la piscina y se observa cómo lucha para mantenerse a flote. Según trascendió en los medios estadounidenses, al parecer no estaba acostumbrada a nadar en sectores con tales características.



El hecho, que ocurrió el 18 de agosto, es materia de investigación por las autoridades locales. Mientras tanto, los familiares de la keniana exigen que su cuerpo sea trasladado al país de origen para llevar a cabo el sepulcro.



“Según nuestra tradición, se supone que uno debe ser enterrado donde nació. No me sentiré cómodo, psicológicamente, si mi hija es enterrada lejos de Kenia”, comentó Nyabuto John Kiyondi, padre de la fallecida, en conversación con CNN.