Esta mujer de 21 años asegura que es la persona más joven en conocer todos los países

El pasado 31 de mayo, al llegar a Corea del Norte, Lexie Alford anunció que se convirtió en la mujer más joven en conocer todos los países del mundo.

El objetivo de esta estadounidense de 21 años es superar el récord mundial Guinnes de James Asquit, que ganó el título en 2013 a los 24.

Alford, hija de padres dueños de una agencia de viajes en California, asegura haber estado en 196 países y dice tener pruebas fehacientes de ello (unas 10.000 piezas).

"El viaje ha sido una parte de mi vida desde antes de que pueda recordar", apuntó la joven, quien agregó que sus padres la sacaban de la escuela y la ponían a estudiar de forma independiente durante semanas y meses incluso todos los años, de acuerdo a lo que dijo en entrevista con Forbes.

"Mis padres pusieron mucha importancia en exponerme a todos los estilos de vida en todo el mundo y eso tuvo un impacto muy profundo en la persona que soy hoy. Siempre he tenido curiosidad sobre los estilos de vida de otras personas y cómo encuentran la felicidad", agregó.

Alford contó que recién en 2016, cuando cumplió 18 años, se puso como meta conocer todos los países: "Me gradué de la escuela secundaria dos años antes y obtuve un título de una universidad local. Estaba lista para comenzar mi año sabático cuando abandoné la idea de volver a la escuela y empecé a buscar el récord a tiempo completo".

Sostuvo que sus viajes son autofinanciados. Si bien algunas marcas ayudaron a facilitarle el camino, nunca contó con un sponsor capaz de solventar sus gastos: "Siempre supe que quería tomarme un tiempo libre para viajar, así que he estado trabajando en todos los trabajos que pude encontrar y ahorrar desde que tenía 12 años".

La plata que ahorró se la gastó en el primer año y medio de sus viajes. A partir de ese momento, estuvo trabajando como consultora de viajes en la agencia de su familia cuando está en California y también está haciendo fotografías y escribiendo en su blog mientras está de viaje.

"Hago mucha investigación por adelantado para encontrar las mejores ofertas, utilizar puntos y millas para mis vuelos, hospedarme en alojamientos económicos como hostales o crear contenido para hoteles a cambio de alojamiento (...) También me aseguré de mantener los gastos generales mensuales lo más bajo posible al vivir en casa con mis padres, no tengo un pago de automóvil ni deudas estudiantiles y no gasto mi dinero en posesiones materiales innecesarias", contó.